PRENDIAMO LOOKMAN, basta stare all’Atalanta, meriti una vera big | TRASFERIMENTO CONCORDATO

Ademola Lookman potrebbe lasciare l’Atalanta in vista della prossima stagione: un big europea su di lui

Il campionato italiano ha emesso i suoi verdetti. Infatti, fino all’ultima giornata tante squadre erano rimaste in lotta per i propri obiettivi che fosse la lotta per lo scudetto, per l’accesso in Europa o per la zona salvezza. Il campionato, com’era preventivabile, è stato vinto dal Napoli che è riuscito a conquistare il quarto tricolore della propria storia.

L’Inter, l‘Atalanta e la Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League. In Europa League sono andate la Roma ed il Bologna, in quanto detentrice della Coppa Italia vinta in finale contro il Milan. In Conference League è finita ancora una volta la Fiorentina, mentre fuori dalle coppe sono rimaste Lazio e Milan.

In Serie B sono andate Monza, Venezia ed Empoli e sono riuscite a salvarsi Parma e, soprattutto, il Lecce che ha fatto un miracolo contro la Lazio vincendo in 10 contro 11.

Intanto, uno dei grandi protagonisti della nostra Serie A, ovvero Ademola Lookman, potrebbe lasciare l’Atalanta per provare una nuova esperienza professionale. Sul giocatore una big europea.

Lookman, addio Atalanta: una big europea su di lui

L’Atalanta, in estate, potrebbe ricominciare un nuovo progetto tecnico dando una rinfrescata alla rosa attuale. La squadra bergamasca potrebbe perdere giocatori importanti ed uno di loro, quasi sicuramente, sarà Ademola Lookman.

L’esterno nigeriano ambisce dalla scorsa estata ad andare in una big e saltato il passaggio al Paris Saint-Germain, adesso c’è un altra big europea pronta ad acquistarlo. Si tratta dell’Arsenal che cerca un esterno d’attacco. Il primo profilo nella lista dei Gunners è Rodrygo, mentre il nerazzurro è l’alternativa.

Atalanta, rimane Gasperini anche l’anno prossimo?

L’Atalanta, intanto, ora che è terminata la stagione, parlerà a bocce ferme con il suo allenatore Giampiero Gasperini. Il tecnico, nelle scorse settimane, aveva fatto intendere che avrebbe lasciato Bergamo e non avrebbe rinnovato il suo contratto.

Adesso, per lui, tante strade si sono chiuse e la società gli ha offerto il rinnovo. Bisognerà vedere se accetterà oppure no. Altrimenti si valuteranno le alternative con Sarri e Thiago Motta in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri.