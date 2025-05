VOGLIO STARE AL MILAN | Clamoroso in casa rossonera: la presa di posizione è UFFICIALE

Il giocatore ha preso la sua posizione e ha deciso di voler rimanere in maglia rossonera: la palla alla dirigenza adesso

La stagione del Milan non è andata come ci si attendeva alla vigilia. Il club rossonero, dopo il ciclo di Stefano Pioli, ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra all’allenatore portoghese, Paulo Fonseca. Ma le cose, per l’ex giallorosso, non sono andate come sperato e la mancanza di continuità di risultati positivi ha portato al suo esonero.

Al suo posto è arrivato il connazionale Sergio Conceicao. Ma, sebbene l’inizio sia stato incoraggiante, vista la clamorosa vittoria in rimonta contro l’Inter, in Supercoppa Italiana, le cose non sono di certo migliorate con l’aggravante della sconfitta in finale di Coppa Italia. Al termine della stagione anche con lui ci sarà l’addio.

I rossoneri sono rimasti fuori dalle coppe dopo ben 9 anni. Un risultato assolutamente negativo per il club che, adesso, perdendo appeal, potrebbe salutare tanti giocatori importanti della propria rosa.

Intanto, arrivano parole importanti da parte di un membro della rosa della squadra rossonera. Il giocatore ha preso la sua posizione ed ha intenzione di rimanere a Milanello anche nella prossima stagione.

Milan, il giocatore vuole restare in maglia rossonera

Il Milan potrebbe salutare tantissimi giocatori della sua rosa attuale per provare a fare ripartire un nuovo progetto sportivo. Ma c’è un giocatore che vorrebbe rimanere in maglia rossonera. Si tratta di Florenzi che quest’anno è stato colpito da tantissimi infortuni.

Il difensore romano ha parlato così delle sue intenzioni: “Non c’è bisogno adesso di pensare a me, ma al rimettere il Milan in carreggiata, verso un obiettivo. Il tasto da toccare non sono io, ci sarò sempre per il Milan. Da domani dobbiamo riportare la squadra dove compete”.

Milan, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

Il Milan, intanto, prova a programmare la prossima stagione. Al netto delle cessioni, tanto verrà fatto anche per quanto riguarda le entrate. In difesa piacciono Leoni, Comuzzo, Antonio Silva e Mosquera.

In mezzo sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per Samuele Ricci e piace Nicolussi Caviglia. In avanti, l’obiettivo principale è Lorenzo Lucca.