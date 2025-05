Pioggia di milioni nelle casse del Milan | Ecco la prima cessione di Tare: SVOLTA TOTALE

Il Milan si appresta a fare la prima cessione del suo mercato estivo che può garantire parecchi milioni nelle casse

La stagione del Milan non è andata per come preventivato alla vigilia. I rossoneri, ad inizio stagione, avevano affidato il loro progetto tecnico all’allenatore portoghese, Paulo Fonseca. Ma all’ex Roma è mancata la continuità di risultati, nonostante i guizzi nel derby contro l’Inter ed in Champions League contro il Real Madrid. Per lui è arrivato l’esonero.

Al suo posto è stato chiamato il connazionale Sergio Conceicao. L’ex Porto ha iniziato subito forte portando ai rossoneri una Supercoppa Italiana in rimonta contro l’Inter, ma anche qui è venuta a mancare la continuità, con la successiva sconfitta anche in finale di Coppa Italia contro il Bologna e il mancato accesso alle coppe.

Per questo, vista la perdita di milioni preziosi attraverso la qualificazione alle coppe, la società dovrà necessariamente sacrificare qualche big, in modo da rientrare nei costi e in modo anche da poter reinvestire la cifra.

A tal proposito, c’è un titolarissimo rossonero che sembra pronto a dire addio a Milanello e a trasferirsi nel nuovo club. Per lui Tare potrebbe incassare una cifra davvero niente male.

Milan, il big può partire: offerta monstre per lui

Il Milan valuta offerte di mercato per i propri big. E ce n’è uno davvero molto vicino a lasciare i rossoneri. Si tratta del centrocampista olandese, Tijjani Reijnders. Il giocatore è seguito dal Manchester City che ha intenzione di fare sul serio per lui.

I contatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbero già partiti tra le parti e non è esclusa una conclusione a breve. Gli inglesi, per avere il giocatore, sono disposti ad offrire circa 70 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri potrebbero anche accettare per reinvestirla.

Milan, gli obiettivi con i soldi di Reijnders

Il Milan, intanto, pensa anche al mercato in entrata per provare a ritornare nuovamente in Champions League. Con gli eventuali soldi di Reijnders, i rossoneri potrebbero puntare su tutta una serie di obiettivi di mercato.

In difesa piacciono molto Mosquera, Antonio Silva, Leoni e Comuzzo. In mezzo sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per Ricci del Torino, mentre in attacco si guarda con interesse a Lucca.