E’ stato bello vincere lo scudetto, ma io vado via dal Napoli | Raspadori saluta, cambia maglia ma resta in Serie A

Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione, ma potrebbe rimanere ancora in Serie A

La stagione del Napoli è stata completamente trionfante. La squadra di Antonio Conte, infatti, è riuscita a ribaltare i pronostici che vedevano l’Inter favorita per la vittoria finale e, dopo due stagioni, è riuscita a conquistare il quarto scudetto della storia della società. Un traguardo meritatissimo frutto di tante componenti.

Sicuramente quella tecnica di Antonio Conte che è riuscito a cementare il gruppo anche in momenti complicati come la cessione di Kvicha Kvaratskelia al Paris Saint-Germain. Poi, la dirigenza, con Manna in testa che è riuscito ad affrontare situazioni complicate, ma ad allestire una squadra altamente competitiva.

E poi i giocatori che sono andati oltre i propri limiti e hanno tirato fuori tutto quello che avevano da dare, riuscendo a scrivere la storia del club partenopeo.

Intanto, uno degli artefici di questo splendido traguardo, ovvero Giacomo Raspadori, potrebbe lasciare il Napoli nella prossima stagione. Il giocatore è intenzionato a rimanere in Serie A l’anno prossimo.

Napoli, Raspadori può partire: il giocatore piace in Serie A

Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il Napoli in estate. Dopo aver conquistato due scudetti con la maglia azzurra, il ragazzo ha deciso di cambiare aria e poter essere protagonista altrove per trovare nuovi stimoli e provare ancora a vincere. Nelle ultime ore si sta paventando uno scambio impensabile alla vigilia.

Infatti, il giocatore potrebbe andare all’Inter e in azzurro potrebbe finire Davide Frattesi che piace tantissimo al club che lo avrebbe voluto già a gennaio. Non sarà una trattativa facile, ma potrebbero venirsi incontro le esigenze di entrambi i club.

Napoli, sarà un grande mercato in estate

Il Napoli dovrà capire se Antonio Conte siederà ancora sulla panchina azzurra nella prossima stagione o se, come pare, il tecnico andrà alla Juventus. Ma, in ogni caso, la società ha intenzione di fare un grandissimo mercato.

Infatti, è oramai fatta per il passaggio a parametro zero di Kevin de Bruyne in maglia azzurra. Ma non è finita qui. Perchè per l’attacco si insiste in maniera molto forte per l’arrivo di Jonathan David sempre a parametro zero. Insomma, il Napoli ha intenzione di continuare a vincere anche in futuro.