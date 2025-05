ECCO I 5 MIGLIORI DIFENSORI DELLA STORIA DELL’INTER | Una vera e propria sorpresa nella prima posizione

Ecco la classifica dei 5 migliori difensori della storia della squadra nerazzurra

La stagione dell’Inter rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo sia per i tifosi che per la squadra stessa. Fino a circa un mese fa, sia i calciatori che gli addetti ai lavori parlavano della possibilità di vincere addirittura il Triplete. Ma adesso, lo spettro degli zero titoli è sempre più concreto dalle parti di Appiano.

In Coppa Italia, l’ennesimo derby perso contro il Milan ha portato all’eliminazione in semifinale. In campionato, il pareggio contro la Lazio è stato decisivo nel decretare la vittoria del quarto scudetto della storia del Napoli. In Champions League, i nerazzurri, sono riusciti a raggiungere la finale di Monaco di Baviera.

Contro, ci sarà un avversario ai limiti dell’impossibile come il Paris Saint-Germain che si trova in fiducia e in una grande condizione psico-fisica rispetto ai nerazzurri.

Intanto, di seguito, ecco la classifica con la top 5 dei difensore migliori della storia nerazzurra. Tanti giocatori che hanno scritto la storia gloriosa del club.

Ecco a voi, affezionati lettori, la top 5 dei migliori difensori della storia del club nerazzurro. Al quinto posto sicuramente Walter Samuel, difensore roccioso e uno degli eroi del Triplete. Poi, al quarto, Maicon, che ha rivoluzionato il modo di intendere il ruolo del terzino.

In terza posizione, l’ex capitano Beppe Bergomi, oggi opinionista Sky. Al secondo posto, Javier Zanetti, che ha scritto pagine indelebili della storia. Infine, in prima posizione, Giacinto Facchetti, indimenticato capitano e simbolo del club da sempre.

Inter, tantissimo da fare sul mercato

L’Inter dovrà necessariamente fare tantissimo sul mercato. La dirigenza, la scorsa estate, non è riuscita a far fare il salto di qualità alla squadra con arrivi che non hanno dato il loro contributo per tantissimi motivi.

Sicuramente, servirà un difensore giovane, forte e con certe caratteristiche. Poi, una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu affidabile. In avanti, almeno due innesti con caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti in rosa. Le prossime settimane dovranno dire molto in termini di rafforzamento della rosa nerazzurra della prossima stagione.