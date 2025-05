VOGLIAMO PRENDERE ZACCAGNI: addio alla Lazio improvviso | Se lo portano in Premier League

La Lazio potrebbe far partire Mattia Zaccagni nella prossima sessione di mercato: la Premier League lo cerca

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato la fase di programmazione del mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti stanno lavorando duramente per valutare i profili migliori per i propri progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare agli errori fatti al scorsa estate dai suoi dirigenti.

Non solo, ma la nuova proprietà di Oaktree ha intenzione di dare avvio ad un ricambio generazionale nella rosa abbassando l’età media. La Juventus vuole lo scudetto nella prossima stagione. Il club bianconero, per questo, ha in pugno Antonio Conte e ha intenzione di prelevare giocatori di altissimo livello sul mercato.

Il Milan, infine, dovrà riscattare la stagione appena conclusasi. Si punterà su elementi giovani, forti e futuribili, così come su elementi più esperti in modo da creare il giusto mix in campo.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere l’esterno della Lazio, Mattia Zaccagni. Il giocatore, infatti, è molto ricercato in Premier League.

Lazio, Zaccagni può partire: occhio alla Premier League

La Lazio potrebbe far partire Mattia Zaccagni in estate. Il giocatore, che ha rinnovato il suo contratto fino al 2029, sta bene a Roma, ma il richiamo della Premier League potrebbe fargli cambiare decisamente idea.

In particolare, il Nottingham Forest, che è riuscito ad arrivare in Europa, ha intenzione di puntare su di lui per provare a crescere ancora in classifica. Ma l’esterno biancoceleste non è l’unico giocatore della società del presidente Lotito che puntano gli inglesi.

Nottingham Forest, non solo Zaccagni: un altro laziale nel mirino

Il Nottingham Forest, intanto, prova a migliorare la propria squadre per essere attrezzata per l’Europa. Gli inglesi, oltre a Zaccagni, hanno intenzione di puntare anche su un altro giocatore della Lazio, ovvero Mario Gila.

Il difensore spagnolo ha fatto molto bene in questa stagione e ha attirato tanti occhi a sè. Tra le altre squadre ci sono anche Juventus, Milan, Inter, Bournemouth e Real Madrid. Insomma, Lotito punta a far partire un’asta per cedere il suo giocatore ad un prezzo davvero molto molto alto.