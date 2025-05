ECCO IL NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA | C’è anche l’annuncio UFFICIALE: rivoluzione giallorossa

La Roma ha scelto il suo nuovo allenatore e ci sono parole importanti sulla scelta della società giallorossa

La stagione della Roma può essere definita dalla doppia faccia. Inizialmente, il progetto tecnico giallorosso, era stato affidato a Daniele De Rossi. Ma l’ex capitano giallorosso non è riuscito a dare continuità di risultati e gli screzi con la società a causa del mercato hanno fatto in modo che si arrivasse all’esonero.

Al suo posto è arrivato Ivan Juric. Con il tecnico croato, però, le cose sono andate addirittura peggio. Infatti, la squadra si è ritrovata a due punti dalla zona retrocessione, e le idee dell’ex Toro non hanno attecchito a causa di rapporto non idilliaco con il gruppo e a causa del mancato legame con tutto l’ambiente giallorosso. Anche per lui c’è stato l’esonero.

Alla fine, è stato richiamato Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino ha rimesso le cose al loro posto ed è riuscito a lottare fino all’ultima giornata per qualificarsi alla prossima Champions League.

Intanto, arrivano parole importanti che riguardano la scelta del prossimo allenatore della Roma. Parole che fanno capire tanto sulla prossima stagione.

Roma, parole importantissime sul prossimo allenatore

La Roma ha già scelto il prossimo allenatore che sarà annunciato il primo luglio. Ma qualche indicazione su chi sarà arriva dall’ex capitano Francesco Totti che, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle voci che vorrebbero Antonio Conte o Massimiliano Allegri sulla panchina giallorossa.

Ecco le sue parole: “Sono due allenatori che hanno già firmato per altre squadre, quindi nessuno dei due. Dipende da che organizzazione hanno e dove vogliono arrivare. Io l’ho sempre detto, basta non prendere in giro i tifosi. Basta dire la verità ed è tutto più semplice”.

Roma, tutti gli obiettivi sul mercato

La società giallorossa, intanto, sta provando a programmare il prossimo mercato estivo. Infatti, il club capitolino punta su alcuni obiettivi. Il primo, per il centrocampo, è sicuramente Davide Frattesi.

Occhio anche all’attacco, dove piacciono Lorenzo Lucca e Giacomo Raspadori. In difesa il sogno è quello che porta al centrale dell’Udinese, Oumar Solet. Vedremo cosa si concretizzerà nelle prossime settimane per i giallorossi.