LO HA CONVINTO TARE: il nuovo DS fa già impazzire il Milan | IL COLPO SCUDETTO E’ SERVITO

Il Milan potrebbe piazzare un grandissimo colpo di mercato per puntare già allo scudetto

La stagione del Milan non è andata come preventivato alla vigilia. Il club rossonero, dopo il ciclo di Stefano Pioli, ha deciso di affidare il progetto tecnico all’allenatore portoghese, Paulo Fonseca. Ma le cose non sono andate come sperato ed è mancata la continuità di risultati per lui. La società ha optato per l’esonero.

Successivamente, la squadra è stata affidata al connazionale Sergio Conceicao. L’inizio è stato molto promettente, con la vittoria della Supercoppa Italiana in rimonta contro l’Inter, poi, tanti risultati negativi con l’ulteriore conseguenza della sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Dopo nove anni, i rossoneri, sono rimasti fuori dalle coppe. E adesso, per il nuovo ds Tare, è il momento di ricostruire per far ritornare i rossoneri nelle prime posizioni.

Intanto, il dirigente albanese, ha intenzione di provare a piazzare un grandissimo colpo che avvicinerebbe i rossoneri in maniera sensibile allo scudetto nella prossima stagione.

Milan, Tare prova il super colpo da scudetto

Il Milan è pronto a tornare sul mercato per provare a riscattare la stagione appena conclusasi. Il club rossonero vuole avvicinarsi sensibilmente alle prime posizioni in classifica e, per farlo, ha intenzione di puntare anche su qualche elemento esperto.

E’ il caso, ad esempio, del centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore ha intenzione di ritornare in Italia dopo l’esperienza in Arabia Saudita e lo splendido rapporto con Igli Tare potrebbe facilitare ulteriormente le cose per lui. Non sarà una trattativa semplice, ma il Milan vuole regalare il sergente ai suoi tifosi.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato

La società rossonera, intanto, sta lavorando sotto traccia per provare a costruire una squadra che possa essere competitiva per la prossima stagione. In difesa piacciono i profili di Mosquera, Antonio Silva, Leoni e Comuzzo.

A centrocampo, sembra essere in dirittura d’arrivo la trattativa per portare Samuele Ricci del Torino in maglia rossonera. Invece, in avanti, non si molla la possibilità di puntare su Lorenzo Lucca dell’Udinese. Tare si è appena insediato, ma il lavoro da fare è sicuramente tanto. A breve potrebbero esserci i primi colpi.