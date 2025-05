Bye bye Inter, dopo il Mondiale per Club vado via | Voglio una nuova avventura

L’Inter potrebbe decidere di lasciare partire il proprio giocatore dopo la fine del Mondiale per Club

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Infatti, la dirigenza, dovrà porre rimedio ai tanti e gravi errori commessi nella scorsa estate, in cui sono arrivati giocatori che non sono riusciti a dare il loro contributo alla squadra che ne ha risentito molto in campo.

Per farlo, i dirigenti di viale della Liberazione dovranno rispettare i dettami dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di dare avvio ad una fase di ricambio generazionale ed ha intenzione di abbassare l’età media, di abbassare i costi di squadra e di abbassare il monte ingaggi che rappresenta, ad oggi, il più elevato dell’intera Serie A.

Non solo, ma bisognerà anche vedere se Simone Inzaghi siederà ancora sulla panchina dell’Inter nella prossima stagione. Senza le giuste garanzie di mercato, il tecnico potrebbe salutare i nerazzurri.

Intanto, l’Inter, dopo il Mondiale per Club, potrebbe salutare un giocatore della propria rosa. Il ragazzo ha intenzione di provare una nuova esperienza.

Inter, un giocatore può partire dopo il Mondiale per Club

L’Inter ha deciso: Davide Frattesi può partire. Il centrocampista romano, oramai da tempo, chiede maggiore spazio, la non è stato possibile concederglielo per tantissimi motivi. Proprio per questo, già a gennaio, il giocatore avrebbe voluto lasciare Milano.

Niente da fare e tutto rinviato in estate. Ci sono tante squadre che lo seguono come il Napoli, la Roma, la Juventus, il Manchester United e l’Atletico Madrid. I nerazzurri chiedono circa 30-35 milioni di euro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato in estate

L’Inter dovrà intervenire in maniera pesante sul mercato. Il club nerazzurro ha commesso davvero troppi errori la scorsa estate e questi sono stati pagati da allenatore e dalla squadra in campo. Non è la prima volta che succede, con dei mercati fatti a costo zero, ma adesso che ci sarà possibilità di spesa, non ci sono per niente scuse.

Sicuramente dovrà arrivare un difensore centrale giovane, forte e capace di essere già titolare. Poi, una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu che possa essere affidabile. In avanti, due elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti.