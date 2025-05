COLPO DODO’: strappato alla Fiorentina per la prossima stagione | Che affare per il club

La Fiorentina potrebbe cedere Dodò in estate: un club pronto a puntare sul terzino brasiliano

Tantissime squadre di Serie A stanno già programmando il mercato per costruire la propria squadra in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare i migliori profili che possano essere adatti al loro progetto tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e gravi errori della propria dirigenza della scorsa estate.

Inoltre, il fondo statunitense Oaktree, ha deciso di dare avvio ad un’opera di ricambio generazionale abbassando l’età media della rosa. La Juventus vuole lo scudetto nella prossima stagione. I bianconeri hanno in pugno Antonio Conte per la propria panchina e anche colpi molto importanti per migliorare la rosa.

Il Milan, invece, ha intenzione di puntare su elementi giovani, forti e che siano già capaci di essere titolari per essere valorizzati, ma anche qualche profilo più esperto che possa dare esperienza.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente il terzino brasiliano della Fiorentina, Dodò. Il giocatore è seguito da un grandissimo club europeo.

Fiorentina, Dodò può dire addio: un club su di lui

La Fiorentina potrebbe salutare Dodò nella prossima stagione. Il brasiliano, infatti, ha visto dei rallentamenti nella trattativa per il suo rinnovo e non ha intenzione di aspettare in maniera ulteriore. Dunque, un addio, non è da escludere.

Il Barcellona è molto interessato a lui in vista dell’estate. La società Viola, per separarsi dal suo giocatore, ha intenzione di chiedere circa 35 milioni di euro. Una cifra a cui i blaugrana possono arrivare facendo prima delle cessioni per liberare spazio in organico.

Barcellona, tanti grandissimi obiettivi sul mercato

Il Barcellona ha in mente di ritornare a dominare anche in sede di mercato. Prima di farlo, deve liberare spazio nelle liste per poter permettere il tesseramento di altri giocatori. Ma, come ammesso dal ds Deco, i catalani hanno in mente grandi obiettivi.

Per la difesa piace moltissimo Tah, anche se il Bayern Monaco è in vantaggio. Mentre per l’attacco, piacciono molto Luis Diaz e Rashford. Nelle prossime settimane si capirà come avrà intenzione di agire la società blaugrana.