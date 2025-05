Sarri nuovo allenatore della Roma, è stato scelto lui alla fine | AL VIA LA NUOVA ERA GIALLOROSSA

Maurizio Sarri potrebbe essere vicino a sedere sulla panchina delle Roma: i giallorossi lo starebbero convincendo

La stagione della Roma potrebbe essere catalogata come dal doppio volto. Inizialmente, il progetto tecnico della squadra giallorossa, era stato affidato a Daniele De Rossi. Ma la mancanza di continuità nei risultati, così come i rapporti raffreddati con la società a causa del mercato, hanno portato all’esonero dopo soli quattro turni.

Al suo posto è arrivato il tecnico croato, Ivan Juric. Ma, a quel punto, le cose sono addirittura peggiorate. Infatti, la squadra giallorossa si era ritrovata a soli due punti dalla zona retrocessione. L’ex Torino non è riuscito a legare con il gruppo e con l’ambiente romanista e, quindi, anche per lui c’è stato l’esonero.

Infine, è arrivato Claudio Ranieri che ha preso una squadra a pezzi, ha rimesso le cose al loro posto ed è riuscito ad avere un ruolino di marcia incredibile, portando i giallorossi a lottare per un posto in Champions League.

Intanto, per la prossima stagione, la società si sta muovendo per il nuovo allenatore. E in testa a tutti, fino a questo momento, sembra esserci l’ex Lazio, Maurizio Sarri.

Roma, Sarri il preferito: la situazione sul tecnico toscano

Maurizio Sarri potrebbe sedere sulla panchina della Roma nella prossima stagione. Il tecnico toscano, in questo momento, è il preferito per sostituire Claudio Ranieri e riportare la squadra giallorossa finalmente a qualificarsi stabilmente in Champions League.

Oltre a lui, ci sono anche altri tecnici sulla lista come Farioli, Xavi, Vincenzo Montella e Patrick Vieira. Insomma, a breve si scoprirà chi siederà in panchina, con un grande favorito.

Roma, tutti i nomi seguiti sul mercato estivo

La Roma, intanto, sta programmando il mercato in vista della prossima stagione. La società giallorossa è pronta a investire e vuole portare nella Capitale giocatori di assoluto livello. A centrocampo il sogno è sempre quello di Davide Frattesi come lo era stato a gennaio.

Occhio anche al reparto avanzato, dove piacciono tantissimo Lorenzo Lucca dell’Udinese e Giacomo Raspadori del Napoli. Per il reparto arretrato, verrà fatto un tentativo per Solet dell’Udinese che ha giocato un grande campionato.