Milan, arriva il RINNOVO FINO AL 2030 | Adesso c’è anche l’annuncio ufficiale

Il Milan ha annunciato due rinnovi fino al 30 giugno del 2030: un grande attestato di stima per i calciatori

La stagione del Milan non può essere considerata positiva quest’anno. Il club rossonero, dopo il ciclo di Stefano Pioli, ha affidato il proprio progetto tecnico all’allenatore portoghese, Paulo Fonseca. Ma le cose non sono andate come sperato ed è venuta a mancare la continuità di risultati per lui. Quindi, è arrivato l’esonero.

Al suo posto, in panchina, è arrivato il connazionale Sergio Conceicao. Dopo la vittoria della Supercoppa Italia nell’incredibile rimonta contro l’Inter, anche lui ha avuto tantissime difficoltà a trovare la quadra nella squadra e, quindi, nei risultati in campo. Il risultato è stato che i rossoneri dopo nove anni sono rimasti fuori da qualsiasi competizione europea.

Per questo, le strade con l’ex allenatore del Porto, si divideranno a fine stagione con un nuovo progetto tecnico che partirà con il nuovo ds Tare ed un nuovo allenatore.

Intanto, arriva la notizia di due rinnovi che sono stati ufficializzati dal club di viale Aldo Rossi. Per i due giocatori un grandissimo attestato di stima da parte della società.

Milan, ora è ufficiale: due rinnovi fino al 2030

Il Milan ha annunciato ufficialmente due rinnovi fino al 30 giugno del 2030. Si tratta dei due giovani Torriani e Bartesaghi che, in questa stagione, hanno fatto da spola tra la prima squadra – riuscendo anche ad esordire – e Milan Futuro.

Purtroppo, anche la loro stagione non è andata per il meglio visto che la seconda squadra rossonera ha perso il play-out contro la SPAL ed è retrocessa in Serie D tra i dilettanti. Anche da questo punto di vista bisognerà ricostruire.

Milan, ecco tutti gli obiettivi di mercato

Il Milan dovrà necessariamente riscattare la scorsa stagione negativa. Il club rossonero, intanto, ha deciso di affidarsi ad un ds esperto e bravo come Igli Tare e da qui ci sarà la scelta del prossimo allenatore.

Poi, inizierà anche la scelta dei nuovi giocatori con i profili di Comuzzo, Leoni, Antonio Silva, Mosquera e Ricci che piacciono tantissimo e che potrebbero dare una rinfrescata alla rosa rossonera. Vedremo nelle prossime settimane.