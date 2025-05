Ciao Inter, questa volta vi saluto per davvero | Addio Frattesi, se ne va prima del Mondiale per Club

Davide Frattesi lascerà l’Inter in estate prima del Mondiale per Club: tante squadre sul centrocampista

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato. La società nerazzurra, infatti, dovrà rimediare ai tantissimi e gravi errori commessi nella scorsa sessione di mercato estiva in cui i giocatori arrivati hanno deluso parecchio e non sono riusciti a far fare il salto di qualità alla squadra che ha perso un campionato incredibile.

Per farlo, i dirigenti dovranno obbedire ai dettami di Oaktree. La nuova proprietà statunitense, infatti, ha deciso di avviare un ricambio generazionale abbassando l’età media della rosa, abbassando i costi totali di squadre ed abbassando anche il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Oltre a questo, bisognerà capire anche se Simone Inzaghi rimarrà sulla panchina nerazzurra, dal momento che il tecnico vorrà garanzie importanti sul mercato prima di restare o rinnovare per evitare un’altra stagione come quella che sta per concludersi.

Intanto, uno dei giocatori che potrebbe lasciare Appiano Gentile è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista vuole giocare di più e tante squadre sono interessate ad ingaggiarlo.

Frattesi-Inter, titoli di coda: ecco chi lo vuole

Davide Frattesi lascerà l’Inter la prossima estate. Il centrocampista della Nazionale vuole giocare di più e per questo è intenzionato a trovare la soluzione migliore per il suo futuro. Sul nerazzurro c’è l’interesse forte di tante squadre.

In Italia, la Roma è sicuramente quella che vorrebbe riportarlo a casa, ma occhio anche al Napoli e alla Juventus. In Premier League, il Manchester United ha chiesto informazioni, mentre il Liga Spagnola, l’Atletico Madrid vorrebbe capire la fattibilità dell’affare.

Inter, un campionato gettato alle ortiche

La squadra nerazzurra ha ancora forte la delusione per il pareggio contro la Lazio. Un risultato che ha fatto perdere in maniera definitiva e clamorosa il campionato alla squadra che adesso si trova ad affrontare una finale di Champions League in una condizione psico-fisica non ottimale.

Ma sarebbe bastato essere meno presuntuosi e più affamati, per rivincere il campionato visto che ci sono stati risultati – ad esempio contro Genoa, Monza e Parma – che ancora adesso urlano vendetta. L’estate dovrà servire a farsi un bell’esame di coscienza e ad eliminare quella spocchia che troppo spesso ha contraddistinto le partite nerazzurre. Altro che ingiocabili.