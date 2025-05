SBORSIAMO 40 MILIONI PER GILA | Strappato via alla Lazio: sarà TITOLARE inamovibile

Il difensore della Lazio, Mario Gila, potrebbe lasciare la Capitale per provare una nuova esperienza professionale

Tantissime società di Serie A stanno già iniziando a programmare il prossimo mercato per rinforzare le proprie rose. I vari dirigenti stanno facendo le loro valutazioni per quanto riguarda i profili che possano essere più adatti ai loro progetti tecnico-tattici. Ad esempio, l’Inter dovrà porre rimedio ai tanti e gravi errori della propria dirigenza della scorsa estate.

Ad Appiano sono arrivati giocatori che non sono riusciti a dare il loro contributo. Anche per questo, il fondo Oaktree, ha deciso di abbassare l’età media della rosa e di iniziare l’opera di ricambio generazionale. L’obiettivo della Juventus è quello di ritornare a vincere. I bianconeri hanno in pugno il ritorno di Antonio Conte e vogliono fare degli acquisti di livello superiore.

Il Milan, invece, dovrà riscattare la stagione appena conclusa fuori da ogni coppa europea dopo nove anni. Si punterà su un mix tra elementi giovani, forti e futuribili ed elementi più esperti.

Intanto, arriva la notizia che riguarda il difensore della Lazio, Mario Gila. Lo spagnolo è seguito da una squadre che è pronta a mettere sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro per lui.

Lazio, addio Gila? Un club pronto a investire 40 milioni

La Lazio potrebbe dire addio al difensore spagnolo classe 2000, Mario Gila. Il giocatore, infatti, è finito sotto i radar del Bournemouth. Il club inglese, dopo aver ricevuto quasi 60 milioni di euro dalla cessione del connazionale Huijsen, è pronta a reinvestire la cifra.

E proprio il difensore biancoceleste sembra essere l’elemento maggiormente indiziato a prendere il suo posto. Si sa che trattare con Lotito non è mai semplice, ma bisognerà capire se i 40 milioni che offriranno gli inglesi basteranno a convincerlo.

Lazio, occhio al possibile cambio in panchina

L’obiettivo della Lazio era quello di ritornare nuovamente in Champions League. E dopo una prima parte di stagione giocata a una media punti da scudetto, i biancocelesti non sono riusciti a dare continuità e non hanno mantenuto le attese.

Alla fine sarà Europa, ma non dalla porta principale. Per questo, potrebbe esserci il clamorosa ribaltone in panchina. Baroni potrebbe essere esonerato e, al suo posto, Lotito punterebbe forte su Alberto Gilardino che ha fatto bene sulla panchina del Genoa nella passata stagione.