ULTIM’ORA MONDIALE PER CLUB | Novità assoluta per TUTTI: PRESA UNA DECISIONE STORICA

Arriva la notizia che riguarda il Mondiale per Club e le squadre che parteciperanno: decisione storica

La stagione sta volgendo al termine ma, almeno per quanto riguarda due squadre italiane, ovvero Inter e Juventus, continuerà ancora per quasi tutta l’estate. Infatti, a metà giugno inizierà la nuova versione del Mondiale per Club in cui tutte le principali squadre del mondo si sfideranno per il trofeo.

I nerazzurri e i bianconeri hanno intenzione di presentarsi ai nastri di partenza per riuscire ad arrivare quanto più lontano possibile nella competizione e, soprattutto, per riuscire a raggranellare quanti più soldi possibile, visto che procedere significa anche far respirare le casse dei rispettivi club.

I nerazzurri dovranno prima concentrarsi sulla finale di Champions League contro un avversario proibitivo come il Paris Saint-Germain che potrebbe far terminare la stagione degli uomini di Simone Inzaghi con zero titoli.

Intanto, a proposito del Mondiale per Club, arriva la notizia che riguarda tutte le squadre partecipanti e che rappresenta una vera e propria novità per tutti. Si tratta di una decisione storica.

Mondiale per Club, arriva la decisione storica

Il Mondiale per Club è alle porte e le squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus, si stanno preparando per affrontare la competizione nella maniera migliore possibile dopo le grandi fatiche di una stagione intera giocata alla massima intensità.

Ma, dalla FIFA, arriva la decisione che rappresenta una vera e propria rivoluzione per tutto il panorama calcistico. Infatti, è noto che ci sarà una finestra di mercato dall’1 al 10 giugno del 2025. Ma ne sarà inserita un’altra, con alcune limitazioni e regole che verranno comunicate, che inizierà il 27 giugno e terminerà il 3 luglio del 2025. Insomma, una vera e propria rivoluzione.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, dal canto suo, dovrà fare tantissimo per quanto riguarda il calciomercato estivo. La società nerazzurra deve necessariamente fare in modo di rimediare agli errori fatti la scorsa estate con giocatori che non sono stati in grado di far fare il salto di qualità alla squadra.

Per questo serviranno un difensore giovane, forte e pronto ad essere titolare, così come una mezz’ala di qualità ed un centrocampista che sia un vice-Calhanoglu affidabile. In avanti servono due pedine con caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti.