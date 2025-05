ULTIM’ORA UFFICIALE, salta il Roland Garros | Mazzata tremenda per milioni di appassionati

Arriva la notizia ufficiale: il grande protagonista salterà il Roland Garros a causa di un infortunio

Si sono da poco conclusi gli internazionali di Roma con la vittoria di Alcaraz in finale contro il padrone di casa, Jannik Sinner. Lo spagnolo ha dimostrato di avere una motivazione in più contro il suo amico-rivale italiano. Il tennista altoatesino, dalla sua, può ritenersi soddisfatto dopo essere rimasto fuori per tre mesi a causa della squalifica per doping.

Sicuramente, le risposte che sono arrivate, sono state quelle di un Sinner che con una condizione fisica migliore, dopo un blocco di tre mesi, avrebbe potuto giocarsi la finale in maniera migliore. Ma, adesso, tutto sarà rinviato per il prossimo torneo che è il Roland Garros, in cui la terra rossa sarà decisiva.

Sì, perchè in questo tipo di campo, lo spagnolo Alcaraz è il super favorito per la vittoria, visto che si trova meglio a giocare sopra questa tipologia di superficie.

Intanto, a proposito del Roland Garros, uno dei grandi protagonisti del torneo non ci sarà. Per lui un infortunio che non gli permetterà di recuperare in tempo per giocare.

Roland Garros, un grande protagonista non ci sarà

Il Roland Garros perde uno dei suoi grandi protagonisti. Infatti, il tennista italiano Matteo Berrettini, non sarà presente a causa dell’ennesimo infortunio della sua carriera.

Il tennista, infatti, accusa un problema alla fascia addominale e i tempi di recupero non fanno ben sperare per il recupero nel torneo della terra rossa. Una notizia che non ci voleva assolutamente e che farà mancare un giocatore che avrebbe potuto dire la sua.

Berrettini, una seconda parte di carriera sfortunata

Matteo Berrettini fa parte della generazione d’oro del tennis italiano che, negli ultimi anni, sta facendo venir fuori grandi giocatori. Il tennista, però, in questa sua ultima parte di carriera non è mai stato troppo fortunato a causa dei troppi infortuni che lo hanno colpito e che lo hanno anche limitato nella sua crescita.

Adesso, anche questo problema che lo lascerà fuori per il Roland Garros. L’obiettivo, ovviamente, è recuperare al meglio per dimostrare ancora di riuscire a dire la sua come fatto di recente quando è stato bene fisicamente.