Inter penalizzata, ecco la PROVA concreta | Che disastro in questa Serie A

In questo finale di campionato l’Inter è stata penalizzata da tantissimi errori arbitrali: c’è la prova definitiva

La stagione dell’Inter rischia di diventare un vero e proprio incubo per i tifosi nerazzurri. Fino ad un mese fa, la squadra e la società parlavano addirittura della possibilità di vincere il Triplete. Adesso, il rischio di non vincere nessun trofeo si sta concretizzando in maniera sempre più importante.

In Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi, ha perso l’ennesimo derby della stagione consegnando la finale al Milan. In campionato, dopo la clamorosa occasione persa contro la Lazio, i nerazzurri hanno dato slancio al Napoli che si appresta a vincere il quarto scudetto della sua storia con Antonio Conte.

Infine, in Champions League, i nerazzurri sono in finale della competizione contro un avversario proibitivo come il Paris Saint-Germain che non lascia minimamente le praterie lasciate da Bayern Monaco e Barcellona.

Intanto, per quanto riguarda questo campionato, i nerazzurri sbottano e hanno le prove dei tanti episodi controversi. La società di viale della Liberazione non ci sta.

Inter, presentato dossier con tutti gli episodi contestati

La società nerazzurra ha deciso di presentare un dossier con tutti gli errori arbitrali subiti in questa stagione. Il club di viale della Liberazione, dopo il pareggio contro la Lazio, non ci sta ed ha deciso di andare fino in fondo, anche se in maniera tardiva.

Tanti gli episodi contestati: dal rigore di Bisseck contro la Lazio, quando ci sono stati episodi simili in Serie A, in cui non è stato assegnato mai, fino al rigore non dato nel derby di ritorno per fallo su Thuram. Così come il fallo di Ndicka su Bisseck contro la Roma. Insomma, la lista è molto lunga e riguarda sia decisioni arbitrali che l’utilizzo o il mancato utilizzo del VAR.

Inter, un campionato gettato alle ortiche

Ma i nerazzurri, al di là degli episodi arbitrali di cui si è tanto parlato, hanno da rimproverarsi soprattutto a sè stessi. Sarebbe bastato rimanere concentrati in partite decisamente alla portata – Genoa, Monza, Parma – per poter conquistare il secondo scudetto consecutivo.

Così non è stato. Una squadra che non riesce a scrollarsi di dosso la spocchia e la presunzione di sentirsi più forte delle altre. Perchè non basta esserlo, ma è necessario anche dimostrarlo. Altro che ingiocabili.