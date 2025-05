Salta la FINALE DI CHAMPIONS | Incubo Inter, questa proprio non ci voleva

Il giocatore nerazzurro potrebbe saltare la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain

La stagione dell’Inter rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo per la squadra e i tifosi nerazzurri. Infatti, se fino a circa un mese fa i giocatori e gli addetti ai lavori parlavano addirittura di poter vincere il Triplete, adesso il rischio elevatissimo e concreto è quello di rimanere a bocca asciutta.

In Coppa Italia, i nerazzurri, hanno perso l’ennesimo derby contro il Milan che li ha fatti fermare alla semifinale della competizione. In campionato, la partita contro la Lazio, ha decretato definitivamente la vittoria dello scudetto da parte del Napoli di Antonio Conte. Mentre in Champions League ci sarà un avversario ai limiti dell’impossibile come il Paris Saint-Germain.

Il tutto condito da una condizione psico-fisica che potrebbe pesare nella finale del 31 maggio, quando ci sarà finalmente il momento della verità per i nerazzurri.

Intanto, un giocatore interista, potrebbe mancare per la finale. Infatti, l’infortunio sembra più grave del previsto e il rischio di una sua assenza è davvero elevato.

Inter, un big rischia di saltare la finale di Champions League

L’Inter sarà impegnata nella finale di Champions League di Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain. La squadra di Simone Inzaghi dovrà trovare le motivazioni adatte per riuscire a giocare una grande partita dopo le grandi delusioni stagionali.

Intanto, un big nerazzurro, rischia di saltare il match. Si tratta di Benjamin Pavard che non ha ancora smaltito l’infortunio alla caviglia. Ed occhio anche agli allenamenti successivi alla partita contro il Como

Inter, tantissimo da fare sul mercato

L’Inter, intanto, dovrà fare davvero tantissimo sul mercato visto che tanti e gravi sono stati gli errori della dirigenza che non è stata in grado di migliorare la squadra e di farle fare il salto di qualità in tre competizioni.

Per questo, servirà sicuramente un difensore centrale giovane, forte e capace di essere già titolare. Poi, una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu che possa essere affidabile. Infine, in avanti, due elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti.