Messi in Serie A, chiude la carriera così | Progetto intrigante e maglia da TITOLARISSIMO

Arriva la clamorosa indiscrezione: Lionel Messi potrebbe sbarcare in Serie A in un progetto molto ambizioso

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato a programmare il mercato da parecchi mesi e adesso si è entrati nella fase di valutazione dei migliori profili che possano fare al caso dei rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare agli errori gravi e grossolani della propria dirigenza nella scorsa sessione di mercato.

Infatti, la proprietà di Oaktree, ha deciso di fare un ricambio generazionale della rosa nerazzurra e di abbassare l’età media. L’obiettivo della Juventus per la prossima stagione sarà quello di vincere. In panchina è vicinissimo il ritorno di Antonio Conte e anche la rosa verrà ulteriormente migliorata per ambire al massimo.

Il Milan, invece, dovrà riscattare la pessima stagione fatta e punterà su un mix di giocatori giovani, forti e da valorizzare, con elementi più esperti che possano fare da guida.

Intanto, arriva la clamorosa rivelazione di mercato. Infatti, un club di Serie A sarebbe pronto a portare nel nostro campionato Lionel Messi per quella che sarebbe l’ultima esperienza della sua carriera.

Serie A, Messi seguito da un club

Lionel Messi potrebbe arrivare in Serie A. O almeno questa sarebbe l’intenzione di un club ambiziosissimo come il Como. Cesc Fabregas si sarebbe già messo al lavoro per convincere l’ex compagno di squadra e permettere un colpo che sarebbe davvero sensazionale.

L’argentino si trova molto bene in MLS e negli Stati Uniti, ma un’ultima esperienza con lo stimolo di far crescere un club che vuole diventare molto grande potrebbe farla da padrone. Nelle prossime settimane si capirà di più.

Como, gli obiettivi di mercato

Come detto, il Como, ha in mente un progetto fatto di giovani, ma davvero ambizioso. Infatti, sembra essere molto vicino l’arrivo di Yeremay come esterno per la bellezza di ben 30 milioni di euro.

Poi, occhio anche al pacchetto arretrato, dove piace tantissimo il difensore del Barcellona, Eric Garcia, vicinissimo lo scorso gennaio e che potrebbe ritornare di moda in estate. In mezzo, si segue la situazione del centrocampista blaugrana Fermin Lopez, in uscita dal club catalano. Dei giocatori davvero molto interessanti.