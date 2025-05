Vattene via, non ci servi affatto | Bisseck lascia l’Inter, lo hanno venduto in Premier League

Yann Bisseck potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in estate: la destinazione è la Premier League

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il futuro per costruire la squadra per la prossima stagione. La dirigenza di viale della Liberazione deve rimediare ai tanti e gravi errori commessi la scorsa estate in cui i giocatori arrivati non hanno permesso di far fare il salto di qualità alla squadra.

Per farlo, i dirigenti, dovranno necessariamente sottostare ai dettami della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Oltre a questo, bisognerà capire anche il futuro di Simone Inzaghi che, nel caso in cui non avrà garanzie importanti dal mercato, potrebbe decidere di accettare la corte di tantissimi club che lo stanno cercando.

Intanto, Yann Bisseck, potrebbe essere un giocatore che potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in estate. Sul difensore tedesco è molto forte una squadra di Premier League.

Inter, Bisseck seguito dalla Premier League

Yann Bisseck potrebbe dire addio alla squadra nerazzurra in estate. Nonostante il rinnovo fino al 2029, il giocatore ha fatto vedere cose interessanti e potrebbe essere sacrificato in sede di mercato. Dopo averlo prelevato per 7 milioni di euro, pagabili in due rate, i nerazzurri potrebbero fare una grande plusvalenza.

Secondo quanto riportato da Footmercato, sul giocatore c’è forte l’interesse della Premier League e del West Ham nello specifico. Una trattativa che potrebbe decollare a breve.

Inter, un campionato gettato alle ortiche

La squadra nerazzurra, per il campionato che sta per concludersi, dovrà rimproverare solamente sè stessa. Dopo gli errori commessi tre e due anni fa, la squadra ci è ricascata di nuovo ed è caduta in una spocchia, in una superficialità ed in una presunzione che hanno fatto perdere tanti punti e consentito al Napoli di vincere il quarto scudetto.

Le partite contro Monza, Parma e Genoa urlano ancora vendetta e anche aver fatto pochissimi punti negli scontri diretti non ha giovato. In estate servirà una rinfrescata all’organico ed un grande bagno di umiltà. Altro che ingiocabili.