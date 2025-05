GASPERINI NUOVO ALLENATORE DELL’INTER | Rivoluzione nerazzurra: torna per DIMENTICARE IL PASSATO

Giampiero Gasperini potrebbe ritornare clamorosamente sulla panchina nerazzurra dell’Inter

La stagione dell’Inter rischia di diventare seriamente un incubo. La squadra, infatti, nel giro di un mese è passata dal provare a vincere tutto alla possibilità molto concreta di non avere nessun trofeo in bacheca. Una situazione paradossale, se vista con gli occhi di qualche settimana fa, ma che si sta concretizzando.

In Coppa Italia, gli uomini di Simone Inzaghi, hanno perso l’ennesimo derby della stagione contro il Milan non riuscendo ad accedere alla finale. In campionato, nonostante i tanti scivoloni del Napoli, i nerazzurri non ne hanno approfittato e nell’ultima partita contro la Lazio hanno buttato via un’occasione d’oro che regalerà il tricolore ai campani.

Infine, in Champions League, la finale sarà contro il Paris Saint-Germain, squadra che per interpreti e capacità di stare in campo sembra essere proibitiva per i nerazzurri, specie in questo stato psico-fisico.

Intanto, arriva la suggestione di mercato che riguarda la panchina del club di viale della Liberazione. Infatti, il futuro di Simone Inzaghi è parecchio incerto e potrebbe esserci un clamoroso ritorno di Giampiero Gasperini.

Inter, Inzaghi via? Gasperini in pole per sostituirlo

Il futuro di Simone Inzaghi è tutto da scrivere. Il tecnico nerazzurro, con la finale di Champions League, si gioca davvero tantissimo in termini di fiducia. Ci sono tantissime squadre sull’allenatore nerazzurro, pronte a fare una super offerta. Inoltre, lo stesso Inzaghi vuole vederci chiaro dopo gli errori della passata stagione, visto che sul mercato non sembra che arriveranno giocatori capaci di svoltare la squadra.

Per questo, al suo posto, potrebbe ritornare sulla panchina interista, Giampiero Gasperini, molto stimato dalla dirigenza e capace di lavorare su elementi giovani. Un ritorno che avrebbe del clamoroso dopo quanto accaduto dopo il suo addio e le polemiche conseguenti.

Inter, tantissimo da fare sul mercato

Intanto, per l’estate, la società nerazzurra dovrà fare veramente tanto per rinforzare la squadra. La scorsa sessione, la dirigenza, ha commesso tanti e gravi errori non facendo fare il salto di qualità alla squadra e lo si è visto in campionato.

Sicuramente servirà un difensore giovane, forte e capace di essere titolare. In mezzo, una mezz’ala di qualità e un vice-Calhanoglu affidabile, mentre in attacco, due elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti in rosa.