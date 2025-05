CONTESTAZIONE SHOCK, società bianconera sotto accusa | Bomba carta sotto casa del dirigente

Arriva la contestazione incredibile dei tifosi bianconeri: addirittura una bomba carta sotto casa del dirigente

La stagione di Serie A sta volgendo al termine, con l’ultimo turno di campionato che andrà giocato. In questo momento, tutto è ancora in ballo e tutto è ancora possibile sia per la vittoria del campionato, che per la zona Champions League che per la zona retrocessione. Per la vittoria del tricolore, Napoli e Inter decideranno tutto all’ultima giornata.

Infatti, le due squadre sono distaccate da un solo punto, ma gli uomini di Antonio Conte sembrano essere definitivamente lanciati verso la vittoria finale, soprattutto perchè i nerazzurri, dopo il pareggio contro la Lazio, non sono in condizioni psicofisiche adatte da poter impensierire i campani.

Per la Champions League, la lotta è tra Juventus e Roma distaccate da un punto, mentre per la zona salvezza, il Venezia spera di riuscire nell’impresa di arrivare ad un insperato quartultimo posto.

Intanto, arriva la notizia della contestazione incredibile da parte dei tifosi della squadra bianconera. Addirittura è stata fatta esplodere una bomba carta sotto casa del dirigente.

Contestazione incredibile: bomba carta sotto casa del dirigente

La stagione dell’Ascoli non è stata delle migliori in questa stagione. Tantissimi risultati che non sono arrivati in maniera continua, un posizionamento in bassa classifica e tantissimi allenatori cambiati per provare a dare una svolta ai calciatori. Ma a nulla è servito.

I tifosi, molto spesso, si sono lasciati andare a manifestazioni contro la società e il presidente, con cui il rapporto si è definitivamente incrinato. E proprio nei giorni scorsi, c’è stata una nuova manifestazione dei tifosi bianconeri che non hanno digerito nè la retrocessione della scorsa stagione, nè questo campionato. Addirittura, sarebbe stata fatta esplodere una bomba carta sotto la casa del dg Verdone.

Ascoli, una stagione complicata in cui nulla è andato

Come anticipato, la stagione dell’Ascoli, è stata piena di delusione e tutto il risentimento della tifoseria per la retrocessione in Serie C della passata stagione, si è fatto sentire anche quest’anno.

In ballo, tra le altre cose, c’è un passaggio di proprietà che si preannuncia imminente e in cui potrebbero cambiare i programmi.