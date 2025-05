VIA IMMEDIATAMENTE DALL’INTER | Non ci servi più a nulla, l’avventura è finita in malo modo. Che amarezza

L’Inter dirà addio ad uno dei suoi giocatori a fine stagione. Un’avventura finita nel peggiore dei modi

La stagione dell’Inter rischia di diventare un incubo per la squadra nerazzurra. Fino a un mese fa, gli uomini di Simone Inzaghi, parlavano della possibilità di poter conseguire il Triplete, adesso il rischio di rimanere a bocca asciutta di trofei è reale e concreto. Una cosa inimmaginabile fino a qualche settimana fa.

In Coppa Italia, i nerazzurri, hanno perso l’ennesimo derby contro il Milan che li ha costretti a fermarsi in semifinale. In campionato, invece, la squadra ha sprecato una grandissima occasione nell’ultimo turno contro la Lazio e non è riuscita a fare il sorpasso definitivo nei confronti del Napoli che adesso andrà spedito verso il quarto scudetto della sua storia.

In Champions League, la squadra di Simone Inzaghi, è riuscita a raggiungere la finale che si giocherà a Monaco contro il Paris Saint-Germain. Un avversario parecchio ostico ai limiti dell’impossibile, vista la condizione psico-fisica dei nerazzurri.

Intanto, la società, ha già preso una decisione importantissima in vista della prossima stagione. Non punterà più su un giocatore. La sua avventura in nerazzurro si è conclusa in malo modo.

Inter, decisione presa: non sarà parte della rosa del prossimo anno

La dirigenza nerazzurra ha deciso: Marko Arnautovic non sarà più un giocatore nerazzurro. L’attaccante austriaco non è riuscito mai ad esprimersi da quando è ritornato alla Pinetina e non ha quasi mai dato il proprio contributo in campo. Troppe prestazioni altalenanti, uniti a tanti problemi fisici.

Ma l’errore clamoroso contro la Lazio a porta vuota, che avrebbe potuto consegnare lo scudetto ai nerazzurri, è una macchia imperdonabile che mentalmente lo penalizzerà molto. Da qui, la decisione di separare le due strade.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Intanto, la società nerazzurra, dovrà fare moltissimo sul mercato estivo. Infatti, gli errori della scorsa estate sono stati tanti e gravi e non hanno permesso alla squadra di poter fare il salto di qualità.

Sicuramente bisognerà acquistare un difensore giovane, forte e già capace di essere titolare. Poi, anche una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu. Infine, due attaccanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti attualmente in rosa.