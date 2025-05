“Fumavo due pacchetti di sigarette al giorno” | Inter, il calciatore ha confessato tutto | Verità inaspettata

L’ex giocatore nerazzurro, in un’intervista, ha confessato: “All’Inter fumavo due pacchetti di sigarette al giorno”

La stagione di Serie A volge al termine e ancora tutti i verdetti sono da decidere sia per quanto riguarda la vittoria del campionato, sia la qualificazione in Champions League che la zona salvezza. Per la vittoria dello scudetto, la lotta è tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi.

Ma, in questo momento, la squadra campana, sembra essere senza ostacoli nell’ultima partita di campionato contro un Cagliari oramai salvo e senza alcuno stimolo. I nerazzurri, la scorsa giornata contro la Lazio, hanno perso un’occasione enorme. Per quanto riguarda la zona Champions, Roma e Juventus decideranno tutto nella prossima giornata. I bianconeri sono avanti di un punto.

Infine, per la zona salvezza, il Venezia ed il Lecce dovranno tentare l’ultimo disperato tentativo per arrivare a salvarsi dopo un folle penultimo turno di campionato.

Intanto, un ex giocatore nerazzurro, ha rilasciato una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’ex interista ha ammesso che, quando vestiva di nerazzurro, fumava circa due pacchetti di sigarette al giorno.

“Inter, fumavo due pacchetti di sigarette al giorno”: confessione shock

L’ex portiere di Inter e Juventus, Stefano Tacconi, racconta i suoi trascorsi a Milano, città a cui è molto legato ed in cui vive attualmente, quando indossava la maglia nerazzurra.

Una confessione ha fatto un po’ storcere il naso a tantissimi tifosi interisti. Ecco le sue parole all’interno della sua biografia ‘L’Arte di parare’: “Negli anni all’Inter i miei problemi economici erano altri. Uno dei più ricorrenti erano i soldi per le sigarette. Ho cominciato a tredici anni. Tutta colpa di mio padre, che mi portava a comprarle, e del tabaccaio che come resto, al posto degli spiccioli, mi dava caramelle o sigarette sciolte. All’Inter fumavo anche due pacchetti di sigarette al giorno”.

Inter, in estate tantissimo da fare sul mercato

Tornando alle questioni di campo e scrivania, l’Inter dovrà fare tantissimo sul mercato per rimediare agli errori della dirigenza della passata estate che non hanno migliorato la squadra.

Servirà sicuramente un difensore giovane, forte e già pronto per essere titolare. Una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu affidabile, mentre in avanti serviranno due elementi con caratteristiche diverse rispetto a quelle presenti.