GUAIO INTER, SALTA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE | Tegola per Inzaghi, che tristezza

I nerazzurri potrebbero perdere il loro giocatore per la finale di Champions League a Monaco di Baviera

La stagione dell’Inter rischia di diventare un vero e proprio incubo per la squadra nerazzurra. Infatti, fino ad un mese fa, in tanti, tra staff tecnico e addetti ai lavori, parlavano della possibilità di arrivare a vincere il Triplete come fu nella storica stagione del 2010. Nei fatti, adesso, il rischio di non portare a casa nessun trofeo è molto concreta.

In Coppa Italia, i nerazzurri, si sono fatti eliminare dal Milan dopo l’ennesimo derby perso in stagione contro i rossoneri. In campionato, la squadra di Inzaghi, non è riuscita ad approfittare degli errori e dei punti persi dal Napoli e si sono buttati via andando a pareggiare a dieci minuti dal termine contro la Lazio.

In Champions League, l’ostacolo si chiama Paris Saint-Germain e, visto lo stato psicofisico della squadra nerazzurra dopo tutte le delusioni avute in stagione, sembra quasi impossibile superarlo.

Intanto, a proposito della finale, i nerazzurri rischiano di perdere un giocatore fondamentale per la squadra. Infatti, la sua eventuale assenza, potrebbe essere davvero un grosso problema.

Inter, il top player potrebbe non giocare la finale di Champions League

L’Inter rischia seriamente di non avere tra le sue fila Lautaro Martinez per la finale di Champions League. Il capitano nerazzurro, infatti, non ha ancora smaltito il problema fisico alla gamba e si sta allenando ancora a parte.

Il giocatore, dopo un recupero lampo, aveva deciso di giocare con il suo problema nella semifinale contro il Barcellona. E’ riuscito anche ad essere decisivo, ma adesso il rischio di perderlo c’è e i tifosi nerazzurri si augurano che non sia così.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, dovrà lavorare davvero tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, dopo aver commesso tanti e gravi errori la scorsa estate, con elementi che non hanno migliorato la rosa, bisogna cambiare decisamente rotta, specie dopo aver consegnato in maniera clamorosa lo scudetto nelle mani del Napoli.

Servirà sicuramente un difensore centrale giovane, forte e capace di essere già titolare. Poi, una mezz’ala di qualità, così come un vice-Calhanoglu che possa essere affidabile. In avanti, dovranno essere acquistati almeno due elementi che abbiano caratteristiche differenti.