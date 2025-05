IMMOBILE IN SERIE A, ci siamo per il grande ritorno | Contratto biennale: i dettagli

Ciro Immobile potrebbe ritornare nuovamente in Serie A: un club pronto ad offrirgli un biennale

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato da parecchio tempo a programmare il prossimo mercato. I vari dirigenti, infatti, stanno lavorando duramente per trovare i migliori profili aderenti ai propri progetti sportivi. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio agli errori fatti nelle scorse sessioni di mercato che non hanno permesso di far fare il salto di qualità alla squadra.

La proprietà di Oaktree ha ordinato di fare un ricambio generazionale e di abbassare l’età media della rosa nerazzurra. La Juventus vuole vincere lo scudetto nella prossima stagione. I bianconeri, hanno in pugno l’arrivo di Antonio Conte per la panchina e vogliono aumentare il valore della rosa con calciatori di livello.

Il Milan, dovrà riscattare la stagione che si sta per concludersi in cui è arrivata fuori da tutte le coppe europee. Si punterà su un mix di elementi giovani, forti e da valorizzare, con elementi più esperti.

Intanto, un grande ex della Serie A come Ciro Immobile potrebbe ritornare nel campionato italiano. Per l’attaccante è pronto un contratto della durata di due anni.

Ciro Immobile potrebbe ritornare in Serie A. L’ex centravanti della Lazio, oggi in forza al Besiktas, ha il forte desiderio di ritornare nel nostro campionato ed una squadra è pronta a puntare su di lui offrendo un contratto biennale.

Si tratta dell’Inter che sta cercando elementi in attacco, visto che Correa e Arnautovic andranno via in estate. Il giocatore è apprezzato dalla dirigenza che lo ritiene ancora un profilo affidabile per dare fiato ai due titolari. Bisognerà capire, poi, se si riuscirà a cedere Taremi – ma il triennale a 3,5 milioni di euro, rende tutto molto più complicato.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Intanto, la dirigenza nerazzurra, dovrà fare tantissimo sul mercato per rimediare ai propri errori. Sicuramente servirà un difensore centrale giovane, forte e pronto ad essere titolare.

Poi, c’è bisogno di una mezz’ala di qualità, un vice-Calhanoglu affidabile e per l’attacco due elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle attuali.