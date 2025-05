Tradimento Theo Hernandez, FIRMA CON LA JUVENTUS | Beffa enorme per il Milan

Theo Hernandez potrebbe salutare il Milan in estate per trasferirsi alla Juventus: beffa per i rossoneri

La stagione del Milan non è andata secondo quelli che erano i pronostici della vigilia. La squadra rossonera, infatti, dopo ben nove anni è rimasta fuori da qualsiasi competizione europea. Una delusione enorme per il club che ha perso tantissimi milioni, ma anche per i tifosi che non sono contenti di come sta andando il progetto rossonero.

A inizio stagione, la squadra, era stata affidata a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non è riuscito a dare continuità di risultati e, per questo, per lui è arrivato l’esonero. Al suo posto è stato chiamato il connazionale Sergio Conceicao che, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana, è andato sulla falsa riga dell’ex Roma.

A fine stagione sarà addio e la società di via Aldo Rossi dovrà fare una vera e propria rivoluzione, cedendo qualche big per recuperare la cifra che non è stata incassata dalla qualificazione in Champions League.

A tal proposito, uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milanello è Theo Hernandez. Il francese, addirittura, potrebbe andare alla Juventus al termine della stagione.

Milan, Theo Hernandez tradisce? Potrebbe andare alla Juventus

Theo Hernandez potrebbe andare alla Juventus. Questa l’indiscrezione lanciata da TeleLombardia che ha ipotizzato il passaggio del francese in maglia bianconera. La situazione del giocatore è quella di un rinnovo di contratto in stand-by.

Tra le altre cose, il mancato incasso dalle coppe dei rossoneri, rende più vicina la sua cessione. E il tutto potrebbe anche avvenire a prezzo di saldo, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026. Insomma, una vera e propria beffa per il Milan.

Juventus, l’anno prossimo si torna protagonisti per lo scudetto

La Juventus, intanto, è pronta a ritornare protagonista in campionato. Infatti, la squadra bianconera, ha intenzione di affidarsi ad Antonio Conte per la propria panchina e insieme a lui anche ad alcuni grandi giocatori per migliorare la rosa.

In difesa piacciono Pietro Comuzzo e Giovanni Leoni, mentre in mezzo il sogno è quello che porta a Sandro Tonali. In attacco, è lotta a due tra Victor Osimhen e Hojlund.