LUI NON GIOCHERA’ IL MONDIALE PER CLUB | E’ fuori dalla squadra, non si torna più indietro

Il giocatore non ci sarà al prossimo Mondiale per Club: la decisione oramai è stata presa con la sua società

La Serie A sta vivendo la sua fase decisiva della stagione. Infatti, sono ancora aperte la lotta per la vittoria del campionato, per l’approdo in Champions League e per la salvezza. La sfida per il tricolore prevede, infatti, un grande scontro tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi.

La squadra partenopea, però, in questo momento, sembra essere avviata verso la vittoria del meritato quarto scudetto della sua storia. Infatti, sMoeppur la squadra abbia perso punti per strada nella ultime giornate, i nerazzurri non sono stati capaci di approfittarne e si sono completamente buttati via, perdendo una grandissima occasione.

Per la Champions League, invece, la lotta si è ridotta ad una sfida tra la Juventus e la Roma. Le squadre sono staccate da un punto in classifica e la prossima giornata sarà decisiva per dare il verdetto definitivo.

Poi, ci sarà l’impegno estivo del Mondiale per Club a cui parteciperanno la squadra bianconera e l’Inter. Ma un grande protagonista non ci sarà per questa competizione dopo aver preso un’importante decisione.

Mondiale per Club, un grandissimo campione non ci sarà

Un grande protagonista come Angel Di Maria non ci sarà al prossimo Mondiale per Club. L’esterno argentino, infatti, lascerà il Benfica dopo il 30 giugno e ha preso la decisione di andare a giocare nuovamente in argentina dopo tanti anni per concludere al meglio la propria carriera.

Un altro protagonista, come de Bruyne, salterà la competizione. Il centrocampista belga, infatti, ha deciso di rinunciare per evitare infortuni che potrebbero compromettere il suo acquisto a parametro zero dopo l’addio al Manchester City.

Inter e Juventus, al via il Mondiale per Club

I nerazzurri e i bianconeri, dopo la fine della stagione, dovranno prepararsi per il nuovo format del Mondiale per Club. Entrambi i club vogliono giocare un ruolo da protagonisti e provare a stupire tutti arrivano fino in fondo.

Dopodichè, per entrambe, partirà la rivoluzione. I nerazzurri con i tanti cambiamenti in rosa e forse anche in panchina, visto che Simone Inzaghi potrebbe dire addio visti i probabili zero titoli. I bianconeri accoglieranno nuovamente Antonio Conte e si preparano a provare a tornare a vincere di nuovo.