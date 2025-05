Accordo con Sandro Tonali, blitz nella notte per riportarlo in Serie A | Subito TITOLARE al Mondiale per Club

Sandro Tonali è pronto a fare il suo ritorno in Serie A: una società prova a trovare l’accordo per l’estate

Tantissime società di Serie A sono pronte a proseguire la loro programmazione per trovare quelli che sono i migliori profili a livello tecnico-tattico per le rispettive rose. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e gravi errori della scorsa estate commessi dalla propria dirigenza che non è riuscita a rinforzare la squadra.

La proprietà statunitense di Oaktree, infatti, ha anche deciso di ringiovanire la rosa e dare avvio ad un’opera di ricambio generazionale. La Juventus ha intenzione di ritornare a vincere la prossima stagione. I bianconeri sono vicinissimi a riportare alla Continassa Antonio Conte, ma anche a fare un grande mercato in estate.

Il Milan, dopo una stagione molto deludente per la mancata qualificazione alle coppe, ha intenzione di puntare su elementi giovani, forti e futuribili insieme a profili più esperti.

Intanto, in Serie A, potrebbe esserci un graditissimo ritorno come quello di Sandro Tonali. Il centrocampista potrebbe lasciare la Premier League in estate.

Serie A, Tonali può tornare: ecco chi lo vuole

Sandro Tonali potrebbe ritornare nuovamente in Serie A. Il centrocampista della Nazionale, in forza al Newcastle, è pronto ad una nuova avventura e c’è una big che vorrebbe prelevarlo nella prossima finestra estiva di mercato.

Si tratta della Juventus che, come detto, ha intenzione di vincere il campionato nella prossima stagione e vuole costruire una rosa adatta per i desiderata di Antonio Conte. I bianconeri vogliono tornare a comandare da protagonisti dopo tanti anni.

Juventus, tutti gli obiettivi di mercato in estate

Sandro Tonali è solamente uno dei profili che piacciono maggiormente sul mercato. La società bianconera, infatti, vuole anche rinforzare il reparto arretrato con i due gioiellini azzurri, Pietro Comuzzo e Giovanni Leoni.

In avanti, i due profili che piacciono di più sono quelli di Victor Osimhen che tornerà dal prestito al Napoli ed Hojlund del Manchester United. In questo senso, le prossime settimane saranno decisive e ci diranno più di qualcosa in questo senso. La Juventus vuole tornare e Antonio Conte ne è la dimostrazione.