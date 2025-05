NIENTE FINALE DI EUROPA LEAGUE: ultim’ora UFFICIALE | C’è disperazione totale

Per il giocatore non ci sarà la finale di Europa League: una delusione totale per lui e per la sua squadra

In questa stagione, tantissimi sono stati gli infortuni anche gravi che hanno portato tantissimi giocatori a concludere anticipatamente la loro stagione. Una situazione di cui, tra tutti, almeno in Serie A, hanno tratto svantaggio maggiore la Juventus e l’Atalanta. I bianconeri, infatti, hanno perso due pedine fondamentali della rosa.

Bremer e Cabal, a causa della rottura del crociato, hanno dovuto chiudere anticipatamente il campionato. Per quanto riguarda i nerazzurri, invece, c’è stato il nuovo stop per Scamacca che ha saltato praticamente tutta la stagione, ma anche quello per Kolasinac che ha avuto, anche lui, la rottura del crociato.

Anche il Torino ha dovuto giocatore l’intera stagione senza il suo giocatore migliore, ovvero Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, dopo una sterzata contro l’Inter, si è rotto anche lui il crociato.

Intanto, per quanto riguarda la finale di Europa League, è arrivata la notizia che non ci voleva. Uno dei grandi protagonisti salterà la sfida e non farà parte della spedizione.

Europa League, un protagonista salta la finale

Il Tottenham sfiderà il Manchester United nella finalissima di Europa League. Una partita tra grandi deluse della Premier League la cui vittoria porterebbe ad una clamorosa qualificazione in Champions League, vista la posizione in classifica.

Ma, per gli Spurs, mancherà un giocatore chiave come Dejan Kulusevski. L’ex bianconero, infatti, ha avuto un grave infortunio alla rotula della gamba destra e ha subito un intervento chirurgico per questo. Dunque, la sua presenza, sicuramente è scongiurata. Una notizia che non ci voleva per la squadra di Postecoglou.

Tottenham e United, una stagione deludente per due

La stagione degli Spurs e dello United è stata altamente deludente in questa stagione. I Red Devils hanno stabilito il loro record negativo di sconfitte in campionato e sono più vicini alla zona retrocessione che a quella Europa.

Il Tottenham, invece, non ha fatto meglio rispetto ai rivali. La squadra londinese è sempre stata vicina alle zone alte della classifica, ma non questa stagione. Per entrambe, la vittoria finale, è l’unico modo per andare in Champions League la prossima stagione.