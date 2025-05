TORNO ALLA ROMA | Totti fa sul serio: l’annuncio UFFICIALE fa impazzire i tifosi giallorossi

Francesco Totti potrebbe ritornare alla Roma con un nuovo ruolo rispetto a quello da calciatore

La stagione della Roma potrebbe essere definita dal doppio volto. La squadra giallorossa, infatti, aveva iniziato la sua stagione con l’ex capitano Daniele De Rossi sulla panchina. Ma la mancanza di continuità di risultati e il rapporto non idilliaco con la società dopo il mercato, ha portato al suo esonero dopo sole quattro giornate.

Al suo posto è stato chiamato il tecnico croato, Ivan Juric. Ma l’ex Torino non è riuscito a dare la sua impronta e la squadra è finita a due punti dalla zona retrocessione. Oltre a questo, la mancanza di feeling con l’ambiente giallorosso e con tanti giocatori ha portato, anche per lui all’esonero.

Quindi, alla fine, è ritornato Claudio Ranieri che ha rimesso le cose a posto e ha fatto un’incredibile rimonta per riportare la squadra in lotta Champions League, nell’ultima partita di campionato.

Intanto, arriva un annuncio importante da parte dello storico ex capitano giallorosso, Francesco Totti, L’ex numero 10 ha parlato della possibilità di un ritorno nella squadra del suo cuore.

Roma, ritorna Totti? Le parole dell’ex capitano

Francesco Totti potrebbe ritornare alla Roma sotto una veste dirigenziale. Questo è l’auspicio di tanti tifosi giallorossi e questo è l’augurio anche dell’ex capitano che ha parlato, in questo senso, ai microfoni di TRT Sport.

Ecco le sue parole: “Se ci fosse l’opportunità di avere un ruolo importante alla Roma lo valuterei sicuramente. La Roma è sempre stata la mia casa e se un giorno dovessi essere chiamato, ci siederemo e valuteremo tutto. Sono stato un giocatore importante per la Roma e se dovesse esserci un incarico importante lo considererò”.

Roma, tutto passa dalla scelta del prossimo allenatore

La Roma, intanto, sta programmando il proprio futuro. E la prima scelta che andrà fatta sarà quella dell’allenatore. Dopo qualche settimana di valutazione, le nubi sembrano essere più dissipate e si sta arrivando alla soluzione definitiva.

Infatti, l’indiziato numero uno dovrebbe essere Farioli. L’oramai ex tecnico dell’Ajax ha dato le sue dimissioni dalla squadra olandese dopo un campionato perso in maniera incredibile. Per lui potrebbero aprirsi le porte di Trigoria.