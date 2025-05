ECCO CHE ARRIVA CHIESA | Ritorno in grande stile in Serie A: affare fatto con il Liverpool

Federico Chiesa potrebbe ritornare nuovamente in Serie A: l’esterno piace ad un big italiana

Tantissime squadre di Serie A stanno programmando il prossimo mercato. I vari dirigenti stanno lavorando duramente per cercare di trovare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico che possano fare al caso delle proprie rose. Ad esempio, l’Inter, che dopo lo spettro della stagione da zero titoli, dovrà cambiare molto.

La proprietà di Oaktree ha ordinato di iniziare un ricambio generazionale e di abbassare l’età media della rosa nerazzurra. La Juventus ha intenzione di tornare a vincere la prossima stagione. La squadra bianconera, infatti, è molto vicina ad Antonio Conte per la panchina e ha in mente acquisti di grande livello per rinforzarsi.

Il Milan, dal canto suo, vuole avere un mix di giocatori giovani, forti e da valorizzare, con qualcuno di più esperto capace di riscattare la stagione che si sta per concludere.

Intanto, arriva una notizia di un possibile ritorno in Serie A. Si tratta di Federico Chiesa. L’esterno italiano, attualmente al Liverpool, potrebbe lasciare la Premier League per una big italiana.

Chiesa, possibile ritorno in Serie A: una big italiana lo vuole

Federico Chiesa potrebbe ritornare in Italia. L’esterno italiano ha deluso nella sua esperienza in Premier League e potrebbe decidere di ritornare nel nostro campionato. E c’è una squadra pronta a puntare su di lui per la prossima estate.

Si tratta del Milan che, secondo Calciomercato.com, ha intenzione di italianizzare la rosa per dare un maggiore senso di appartenenza e l’ex bianconero potrebbe essere uno dei profili adatti per poter ripartire nella prossima stagione e riscattare quella che si sta per concludere e che ha lasciato i rossoneri fuori da tutte le coppe.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato

Il Milan, intanto, sta programmando il proprio futuro per la propria rosa. La società rossonera, in attesa di capire chi sarà il prossimo ds, ha già in mente tutta una serie di obiettivi sul mercato.

Piacciono molto Antonio Silva del Benfica, Comuzzo della Fiorentina e Mosquera del Valencia. A centrocampo, sembra essere in dirittura d’arrivo la trattativa per portare Ricci in rossonero.