Haaland lascia il Manchester City, ha bisogno di nuovi stimoli | Ecco lo scambio stellare con il Real Madrid

Erling Haaland potrebbe lasciare il Manchester City in uno scambio che coinvolgerebbe il Real Madrid

Il Manchester City, per la seconda volta nell’era Guardiola, è rimasto a bocca asciutta in termini di trofei. Per la squadra inglese, questa stagione, è stata la definitiva testimonianza che un ciclo si era definitivamente concluso e che era necessario darne inizio ad un altro per ritornare ai vertici del calcio europeo e mondiale.

A gennaio, sono stati fatti grandissimi investimenti per quanto riguarda giocatori di talento cristallino, ma già pronti a dire la loro. E in estate la proprietà è pronta ad irrompere sul mercato per regalare super colpi a Guardiola. I primi due obiettivi sono quelli che portano a Tijanii Reijnders del Milan e a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen.

Insomma, una campagna acquisti che si preannuncia ancora faraonica per far ripartire un nuovo ciclo di vittorie per la squadra inglese, dopo un anno da zero titoli.

Intanto, arriva la notizia bomba che riguarda il centravanti norvegese, Erling Haaland. L’attaccante, infatti, potrebbe decidere di trovare nuovi stimoli altrove e resta viva l’idea di uno scambio con il Real Madrid.

Manchester City, Haaland via? Ipotesi scambio con il Real Madrid

Erling Haaland potrebbe lasciare il Manchester City quest’estate per provare a trovare nuovi stimoli altrove. Il centravanti della nazionale norvegese ha intenzione di provare una nuova esperienza professionale e c’è già sul tavolo la clamorosa ipotesi di mercato.

Infatti, dall’Inghilterra, arrivano voci della possibilità di uno scambio con il Real Madrid che coinvolgerebbe l’esterno brasiliano, Rodrygo. Il giocatore non è più contento nella capitale spagnola ed ha intenzione di cambiare aria. Nelle prossime settimane si capirà di più.

Real Madrid, già tre super colpi di mercato

Il Real Madrid, intanto, ha già messo a segno tre super colpi di mercato. Il primo, riguarda la panchina con l’arrivo di Xabi Alonso che sostituirà Carlo Ancelotti.

Poi, a parametro zero, arriverà dal Liverpool il terzino destro Alexander-Arnold, mentre come difensore centrale, per la cifra di 60 milioni di euro, è arrivato il centrale classe 2005, Dean Hujsen dal Bournemouth. Insomma, non proprio una partenza soft per i blancos.