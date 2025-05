ALLA FINE E’ STATO PRESO ZIRKZEE | Il Manchester United lo manda via “gratis”: che affare per la prossima stagione

La società punta su Zirkzee: l’attaccante potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose dal Manchester United

Tantissime società di Serie A stanno iniziando a programmare il futuro e a fare le valutazioni necessari su vari profili che possano fare al caso del loro progetto tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, dovrà fare tantissimo sul mercato per rimediare agli errori gravi della propria dirigenza che sta condannando la squadra agli ‘zero titoli’ in stagione.

Tra le altre cose, la proprietà di Oaktree, ha ordinato di fare un ricambio generazionale e alleggerire l’età media della squadra. La Juventus vuole tornare a vincere nella prossima stagione. La squadra bianconera è vicinissima al ritorno di Antonio Conte in panchina, ma ha intenzione di fare un mercato importante per tornare a comandare.

Il Milan, punterà su un mix di giocatori giovani, forti, da valorizzare e profili più esperti per riscattare una stagione che ha condannato i rossoneri a non partecipare alle coppe l’anno prossimo.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Joshua Zirzkee. Il centravanti olandese è seguito da una big e potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose.

Serie A, mirino puntato su Zirkzee: le condizioni

Joshua Zirkzee piace tantissimo in Serie A, soprattutto all’Inter. La dirigenza nerazzurra sta provando a rintracciare profili affidabili anche tra le seconde linee, in modo da non far rimpiangere i titolari, cosa accaduto in questa sventurata stagione.

E il giocatore potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose, visto che i nerazzurri vorrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto, che magari possa diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Inter, tantissimo da fare sul mercato in estate

La stagione nerazzurra si appresta ad essere deludente con il rischio, nemmeno troppo remoto, di non riuscire a portare nessun trofeo a Milano. La dirigenza ha fatto tantissimi errori in estate e la rosa non si è rivelata all’altezza.

Sicuramente dovrà arrivare un difensore giovane, forte e capace di essere titolare. In mezzo, servirà una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu che sia affidabile. Infine, in avanti, almeno due elementi che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti nella rosa nerazzurra. Ovviamente, in tutto questo, bisognerà capire se rimarrà Simone Inzaghi.