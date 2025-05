Ciao ciao Juve, devo per forza andare via | DIVORZIO CON VLAHOVIC ANNUNCIATO: scelto anche il nuovo club

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in estate: per lui c’è l’offerta da parte di una squadra

La stagione della Juventus non è andata come preventivato. La società bianconera, dopo il triennio firmato Massimiliano Allegri, ha deciso di affidare il progetto tecnico a Thiago Motta che proveniva dalla grande impresa fatta con il Bologna, arrivato alla qualificazione alla Champions League di quest’anno.

Ma, le aspettative della vigilia, non sono state rispettate ed il tecnico italo-brasiliano non solo non ha avuto una continuità di risultati, ma ha anche legato poco con alcuni membri del gruppo squadra bianconero. Per questo, ad un certo punto della stagione, è arrivata la decisione dell’esonero e al suo posto è stato chiamato Igor Tudor.

Il tecnico croato sta facendo bene sulla panchina juventina, ma il suo futuro sembra già scritto visto che la società è molto vicina a riportare a Torino, Antonio Conte.

Intanto, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, dopo anni deludenti in maglia bianconera, potrebbe lasciare la Continassa e per lui c’è già l’offerta da parte di una squadra.

Juventus, Vlahovic può partire in estate: la situazione

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus in estate. Di questo è sicuro il sito Tuttomercatoweb. L’attaccante serbo, infatti, non ha vissuto gli anni migliori della sua carriera in maglia bianconera e non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026. Per questo, l’addio in estate sembra essere oramai scontato.

Intanto, nei giorni scorsi, tantissime testate hanno parlato del forte interesse dell’Atletico Madrid nei suoi confronti. Il giocatore potrebbe cambiare destinazione in una squadra che potrebbe nuovamente farlo ritornare il bomber che abbiamo conosciuto in Italia negli anni passati.

Juventus, Conte vicino e mercato ricco

La Juventus ha l’obiettivo di tornare a vincere nella prossima stagione. Per questo, la società è molto vicina a prendere Antonio Conte sulla panchina che a breve sarà campione d’Italia con il Napoli.

Il tecnico salentino, poi, vorrà un mercato importante per la squadra della prossima stagione. La società sta seguendo i profili di Leoni e Comuzzo per la difesa, così come quello di Tonali per il centrocampo. In attacco piacciono i profili di Victor Osimhen e Hojlund.