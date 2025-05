Grazie Atalanta, ma per me è arrivato il momento di dire addio | LOOKMAN LASCIA BERGAMO: affare fatto con la big

Ademola Lookman potrebbe lasciare l’Atalanta in estate. Il nigeriano ha già scelto la prossima squadra

La stagione dell’Atalanta è stata sicuramente straordinaria. La squadra bergamasca, ancora una volta in questa stagione, ha dimostrato di essere una realtà molto solida e capace di dare continuità ai risultati straordinari ottenuti in passato. In questa stagione è arrivata la matematica qualificazione alla prossima Champions League per la quinta volta nella storia del club.

Una stagione che avrebbe anche potuto regalare di più visto che ad un certo punto, gli uomini di Gasperini, erano in lotta per lo scudetto insieme all’Inter e al Napoli di Antonio Conte che si appresta a stracciare il traguardo come nuovo campione d’Italia. Ad un certo punto, però, dopo la sconfitta contro l’Inter e l’eliminazione dalla Champions League, qualcosa si è rotto.

La squadra non ha avuto quella continuità avuta nei mesi precedenti e anche il rapporto tra Gasperini e qualche giocatore è venuto meno. Uno di questi è stato sicuramente Ademola Lookman.

E a proposito del nigeriano, le sue prestazioni non sono passate inosservate e una big europea è pronta a fiondarsi su di lui e a fargli fare il salto di qualità.

Atalanta, addio Lookman: una big europea lo vuole

Ademola Lookman potrebbe lasciare l’Atalanta la prossima estate. L’esterno nigeriano, dopo grandi stagioni a Bergamo, ha deciso di fare il definitivo salto di qualità e di provare una nuova esperienza.

Su di lui, ci sono le tracce dell‘Arsenal. La squadra di Arteta, sta cercando un nuovo esterno per il proprio attacco e l’atalantino è uno dei profili in lista. Nelle prossime settimane, questo interesse, potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più concreto. Intanto, la Dea, per separarsi dal suo campione, chiede la cifra di 60 milioni di euro.

Atalanta, il mercato dipende da due fattori

L’Atalanta, intanto, sta programmando la prossima stagione e sta cercando i migliori profili per il proprio progetto. In attesa di capire cosa avrà intenzione di fare Gasperini, però, la società bergamasca dovrà anche capire cosa fare di due suoi giocatori.

Il primo, come già detto, è sicuramente Lookman. L’altro, è Ederson che ha richieste da squadre molto importanti e che potrebbe cedere alla corte delle big europee.