Mbappè saluta il Real Madrid | Pensavo di trovarmi meglio qui, me ne vado | Ecco la sua nuova squadra

Kylian Mbappè potrebbe lasciare clamorosamente il Real Madrid dopo una stagione deludente quanto a trofei

L’acquisto della scorsa estate è stato sicuramente quello che ha portato Kylian Mbappè dal Paris Saint-Germain al Real Madrid a parametro zero. Un addio tumultuoso, vista la rottura con il club francese e visto che ancora oggi ci sono diatribe dal punto di vista legale per alcuni emolumenti e bonus che il giocatore vanterebbe.

Ma al Real Madrid, le cose non sono andate per come si sperava. Infatti, la squadra della capitale spagnola non è riuscita a vincere nulla in questa stagione ed anche in Champions League non è riuscita a passare i quarti di finale, venendo eliminata in maniera clamorosa da parte dell’Arsenal di Arteta.

Una situazione sicuramente inusuale per i blancos che sicuramente hanno grandissima voglia di rivalsa già a partire dal prossimo Mondiale per Club che si terrà a giugno.

Intanto, arriva la notizia che avrebbe del clamoroso. Lo stesso Kylian Mbappè potrebbe seriamente lasciare il Real Madrid in estate dal momento che non si è trovato benissimo questa stagione.

Real Madrid, Mbappè può dire addio? Lo scenario

Kylian Mbappè potrebbe lasciare il Real Madrid. E’ questa l’indiscrezione incredibile di questi ultimi giorni e che avrebbe del clamoroso visto che il giocatore è arrivato in maglia blanca solamente la scorsa estate. Le cose non sono andate per come sperato e, soprattutto vedendo la nuova ascesa del Barcellona, il rischio è di vivere stagioni in sordina.

Per questo, la situazione tra le parti potrebbe drasticamente cambiare. Oltre a ciò, c’è un certo malcontento per non essere impiegato in una posizione di campo meno congeniale. L’asso francese, infatti, preferirebbe agire da esterno sinistro d’attacco e non da punta centrale. Ma quel ruolo è coperto da Vinicius.

Real Madrid, già tre grandi colpi di mercato

Il Real Madrid, intanto, per rispondere alla stagione deludente si sta rifacendo con il calciomercato. La squadra spagnola, infatti, ha già messo a segno tre grandi colpi. Il primo in panchina, con l’arrivo di Xabi Alonso.

Ma anche il pacchetto difensivo è stato rinforzato con l’arrivo di Alexander-Arnold a parametro zero dal Liverpool e di Hujsen per 60 milioni dal Bournemouth.