Inter? No, meglio andare al Bayern Monaco | Delusione tremenda per Marotta: ARRIVA LA DECISIONE UFFICIALE

L’Inter rischia di perdere un giocatore molto importante sul mercato che ha deciso di andare al Bayern Monaco

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, deve porre rimedio agli errori commessi la scorsa stagione dalla propria dirigenza che non ha rinforzato la squadra a dovere, facendo perdere le speranze scudetto all’ultimo.

Ma, per fare questo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato ai propri dirigenti di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Innanzitutto, però, bisognerà capire se rimarrà Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Se dovessero arrivare zero titoli e se non dovessero esserci adeguate garanzie sul mercato, ecco che le strade con il tecnico potrebbero separarsi,

E intanto, sempre sul fronte mercato, la società nerazzurra rischia di vedere sfumare un giocatore molto importante che avrebbe fatto comodo. Infatti, il ragazzo, preferisce andare al Bayern Monaco.

Inter, arriva la beffa: il giocatore sceglie il Bayern Monaco

L’Inter, da qualche anno a questa parte, è sempre stata molto attenta al mercato dei parametri zeri. E anche in questa stagione c’era qualche elemento che interessava parecchio alla società nerazzurra. In questo caso, si tratta del difensore tedesco, Jonathan Tah, che lascerà il Bayer Leverkusen per scadenza del suo contratto.

Il giocatore, infatti, avrebbe deciso di non vestire il nerazzurro e visti i rallentamenti della trattativa con il Barcellona, la scelta sarebbe ricaduta sul Bayern Monaco per la prossima stagione.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare tantissimo per quanto riguarda il mercato. La società, se vorrà puntare ancora su Simone Inzaghi, dovrà dargli elementi di livello per non ripetere gli stessi, tanti e gravi errori di questa stagione.

Sicuramente dovrà arrivare un difensore centrale giovane, forte e capace di essere già un titolare. Poi, anche una mazz’ala di grande qualità ed un vice-Calhanoglu affidabile. In avanti, serviranno due elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti nella rosa nerazzurra.