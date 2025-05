“Lucca alla Juventus”: colpaccio in attacco per i bianconeri | L’annuncio ufficiale sul futuro del centravanti

Lorenzo Lucca potrebbe andare alla Juventus quest’estate: c’è l’annuncio ufficiale sul suo futuro

La stagione della Juventus, fino a questo momento, non è andata per come sperato. La squadra bianconera, infatti, dopo aver chiuso il ciclo triennale di Massimiliano Allegri, ha deciso di affidare il nuovo progetto tecnico a Thiago Motta. Ma il tecnico italo-brasiliano, dopo il miracolo Bologna in Champions League, non è riuscito a dare la sua impronta.

Questo, ha portato ad una mancanza di risultati e ad un rapporto logoro con tanti elementi del gruppo. Per questo, la società bianconera, ha optato per l’esonero. Al suo posto è arrivato Igor Tudor con il quale le cose stanno andando meglio e il cui obiettivo è quello di far raggiungere alla squadra la qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, la società sta programmando il futuro. Il sogno per la panchina è sempre quello di riportare alla Continassa Antonio Conte che non manca di mandare forti apprezzamenti, nonostante lo scudetto vicinissimo con il Napoli.

E anche sul mercato, i bianconeri, hanno intenzione di intervenire per provare a vincere lo scudetto nella prossima stagione. Uno dei profili che piacciono di più è quello di Lucca su cui c’è una notizia importante.

Juventus, arriva Lucca? La situazione

La Juventus sta cercando i migliori profili per la propria rosa in estate. E uno dei giocatori di cui si parla di più è l’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca. Su di lui si è espresso anche Paolo Nicolato, ct delle giovanili azzurre.

Ecco le sue parole a Tuttosport: “Lucca è un giocatore atipico per la Serie A. Ha una struttura importante, ma nonostante questo ha un’ottima coordinazione ed un’ottima gestione di palla con i piedi. La Juventus ha tanti giovani, dunque il suo profilo rientra in quelli che sono i canoni della società”.

Juventus, tutti gli obiettivi di mercato

Ma il profilo di Lucca non è il solo a piacere. Per la difesa, infatti, interessano tantissimo i due giovani italiani Pietro Comuzzo e Giovanni Leoni. In mezzo, il sogno è quello di riportare in Italia Sandro Tonali.

Per quanto riguarda l’attacco, il profilo che interessa di più è quello di Osimhen, ma occhio anche alla possibilità Hojlund.