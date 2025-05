Grazie di tutto, ma vado via | E’ il momento di salutare tifosi e società | L’ANNUNCIO UFFICIALE

Il giocatore ha deciso di dire addio alla sua squadra dopo cinque anni: arriva l’annuncio ufficiale

Tantissime squadre di Serie A stanno iniziando a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno in mente di valutare i migliori profili tecnico-tattici per quanto riguarda i propri progetti tecnici. Ad esempio, l’Inter, rincorsa dalla spauracchio degli zero titoli dopo i tanti e gravi errori estivi della propria dirigenza.

Il club nerazzurro dovrà iniziare un’opera di ricambio generazionale ordinato da Oaktree, abbassando l’età media della rosa. La Juventus che è molto vicina ad ingaggiare Antonio Conte, ha intenzione di tornare a vincere nella prossima stagione e, soprattutto se dovesse arrivare in Champions League, ha in mente di fare un grande mercato.

Il Milan, invece, ha deciso che continuerà a puntare su giocatori giovani, forti e capaci di essere già titolari. Il club rossonero ha intenzione di riscattare la stagione appena conclusa visto che l’anno prossimo non giocherà le coppe.

Intanto, un grande protagonista della nostra Serie A ha deciso di lasciare il suo attuale club per provare una nuova avventura professionale. E’ arrivato il momento dell’addio per lui.

Serie A, un grande protagonista se ne va: l’annuncio ufficiale

Il Genoa, dopo l’ultima partita di campionato, ha comunicato con una lunga lettera, l’addio del suo centrocampista Milan Badelj. Il giocatore ha deciso di lasciare il Grifone e di provare una nuova avventura nella prossima stagione.

L’addio dell’ex Viola è stato molto sentito dopo anni indimenticabili trascorsi in maglia rossoblù, con una stagione anche in Serie B tra le altre cose. Adesso, le due strade, si separeranno.

Genoa, tanto del futuro dipenderà da Patrick Vieira

Il Genoa, intanto, ottenuta un’insperata salvezza, ha intenzione di programmare quanto prima il futuro. Ma tanto di questo dipenderà dalla permanenza o meno sulla panchina del Grifone di Patrick Vieira. Il tecnico francese, ovviamente, vuole migliorare l’organico, ma ha intenzione di reinvestire il ricavato, a fronte di cessioni da parte dei big.

Una situazione che, ad esempio, non è avvenuta la scorsa estate e che ha fatto in modo di rompere il rapporto che si era creato con Alberto Gilardino che, poi, anche a causa di risultati non ottimali, è stato esonerato.