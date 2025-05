KALIMUENDO IN SERIE A: colpaccio messo a segno dalla BIG | Con lui si vince lo scudetto

L’attaccante francese, Kalimuendo, potrebbe arrivare in Serie A in estate: per lui c’è una big del calcio italiano

In Serie A, tantissime squadre stanno già programmando il futuro in vista della prossima stagione per rinforzare le rispettive rose. I vari dirigenti, infatti, stanno facendo attente valutazioni sui migliori profili che possano essere adatti al progetto tecnico-tattico. Ad esempio, l’Inter dovrà porre necessariamente rimedio ai tanti e gravi errori della scorsa estate fatti dalla dirigenza.

Non solo, ma la proprietà di Oaktree ha ordinato di dare avvio al ricambio generazionale con un ringiovanimento della rosa nerazzurra. La Juventus, dal canto suo, sogna Antonio Conte e vuole fare un mercato per ritornare nuovamente a vincere e a conquistare lo scudetto che adesso manca da tanti anni.

A proposito di scudetto, il Napoli è vicino a vincere il suo quarto e vuole consolidare una squadra già forte acquistando giocatori per dire la sua anche in Europa. Il Milan è pronto a rivoluzionare la rosa con giocatori giovani, forti ed affamati, capaci di essere già titolari in maglia rossonera.

Intanto, in Italia, potrebbe arrivare, dopo vari interessamenti, un giocatore davvero molto interessante come Kalimuendo. La big del nostro campionato si sta muovendo per acquistarlo.

Kalimuendo in Italia? Una big ci pensa seriamente

Kalimuendo potrebbe arrivare finalmente in Italia. Da parecchi anni si parla di un suo approdo in Serie A, con interessamenti da parte di Milan, Roma ed Inter. Ma fino ad ora non è mai successo. Adesso, per quanto riguarda la prossima sessione di mercato, le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio starebbe pensando ad un suo arrivo in biancoceleste per rinforzare l’attacco. Sul giocatore c’è anche la forte concorrenza della Juventus.

Lazio, tanti gioielli in vetrina sul mercato

Se la Lazio da un lato deve pensare a rinforzarsi, dall’altro deve stare attenta alle mire delle big per i suoi gioielli. Uno di questi, tra i più appetiti, è sicuramente Mario Gila che si è consacrato nella Capitale.

Occhio anche a Nuno Tavares che ha vari estimatori, così come li hanno Guendouzi e Rovella – che, però, sembra vicino al rinnovo di contratto. In attacco, Isaksen e Castellanos sono i giocatori con più squadre al seguito.