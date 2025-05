Ciao Roma, Dybala se ne va | Cambia maglia ma resta in Serie A: HA SPOSATO IL NUOVO PROGETTO

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma in estate: per lui pronto un nuovo progetto da una squadra di Serie A

La stagione della Roma può essere definitiva dalla doppia faccia. Inizialmente, il progetto tecnico giallorosso, era stato affidato a Daniele De Rossi. Ma la mancanza di continuità di risultati, unita ad un rapporto non più idilliaco con la società a causa del mercato estivo, hanno portato al suo esonero dopo soli quattro turni.

Al suo posto, è stato chiamato Ivan Juric. Con il tecnico croato, però, la situazione è andata addirittura peggio se vogliamo. Infatti, la squadra si è ritrovata a due punti dalla zona retrocessione e il rapporto tra l’allenatore, alcuni giocatori e l’ambiente giallorosso non è stato propriamente dei migliori. Dunque, anche per lui, si è arrivati all’esonero.

Quindi, è stata la volta di Claudio Ranieri che ha messo le cose al proprio posto ed è riuscito a fare arrivare la squadra a lottare per un posto in Champions League.

Intanto, uno dei senatori del gruppo giallorosso come Paulo Dybala, potrebbe lasciare la Capitale, ma non la Serie A. Una squadra, infatti, è sulla sue tracce per la prossima stagione.

Serie A, Dybala può lasciare la Roma: l’argentino rimane in Italia?

Paulo Dybala potrebbe lasciare la squadra giallorossa in estate. Il campione argentino da tempo ventila la possibilità di lasciare la Capitale, ma alla fine non lo ha mai fatto. Ma adesso le cose potrebbero cambiare e c’è una squadra ambiziosa che vorrebbe averlo tra le sue fila.

Si tratta del Como di Cesc Fabregas che ha un progetto ambizioso e che ha intenzione di investire tanto sul mercato per provare a puntare alla zona Europa. Il club lombardo può perdere Nico Paz e, in quest’eventualità, il numero 21 argentino è stato inquadrato come il perfetto sostituto del suo connazionale.

Roma, tutti gli obiettivi di mercato per l’estate

La Roma, intanto, lavora anche per quanto riguarda il mercato in entrata. La società giallorossa ha intenzione di rinforzare l’organico per puntare, nuovamente, alla Champions League.

A centrocampo, il sogno è sempre quello di riportare a casa Davide Frattesi. Ma occhio anche all’attacco, dove i due profili che piacciono di più sono quelli di Lorenzo Lucca e Giacomo Raspadori.