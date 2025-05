Conte lascia il Napoli, dopo un solo anno cambia vita | HA GIA’ DETTO SI AD UNA NUOVA AVVENTURA

Antonio Conte potrebbe seriamente lasciare il Napoli al termine della stagione dopo la vittoria dello scudetto

In Serie A, potrebbero esserci tantissimi cambiamenti per quanto riguarda le panchine di varie squadre. L’Inter, ad esempio, se, come è possibile, non dovesse arrivare a vincere nessun trofeo e se la dirigenza non garantirà un mercato fatto di giocatori importanti, potrebbe salutare Simone Inzaghi.

La Roma, dal canto suo, dovrà cercare il sostituto di Claudio Ranieri. In questo momento, ci sono tanti allenatori in lizza tra cui Vieira, Farioli, Xavi e Gasperini. Anche il Milan, con ogni probabilità, si separerà da Sergio Conceicao. Troppo poco la vittoria della Supercoppa Italiana e troppo distante la qualificazione alla prossima Champions League.

Anche la Lazio sta pensando ad un nuovo ribaltone sulla sua panchina. Nonostante una buona stagione, Marco Baroni potrebbe essere esonerato e i biancazzurri vorrebbero puntare su Gilardino.

Intanto, uno dei grandi temi di queste settimane riguarderà Antonio Conte ed il suo futuro. In questo momento, il tecnico leccese, sembra essere sempre più lontano da Napoli nonostante l’imminente vittoria dello scudetto.

Napoli, addio a Conte? La situazione

Il Napoli potrebbe salutare Antonio Conte in estate. Il tecnico leccese, nonostante sia vicino a vincere il meritato quarto scudetto della storia partenopea, potrebbe decidere di fare un passo indietro a fine stagione e di provare un altro progetto.

Il tecnico è rimasto scottato dalla volontà del presidente De Laurentiis di non aver investito a gennaio per rinforzare la squadra nonostante la vittoria del miglior giocatore della rosa, ovvero Kvaratskelia al Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro. E c’è già una squadra che stuzzica il tecnico leccese.

Conte, un’idea stuzzica il tecnico salentino

Antonio Conte è sempre più vicino a dire addio al Napoli, ma il tecnico leccese ha già in mente la sua prossima destinazione. Infatti, la Juventus vorrebbe provare il tutto per tutto per fare in modo di far tornare l’ex capitano sulla panchina bianconera.

Lo stesso Conte ha sempre ammesso di voler ritornare in bianconero un giorno e chissà che non possa essere la volta buona. Il Napoli, se dovesse separarsi dal suo attuale allenatore, andrebbe dritta su Massimiliano Allegri.