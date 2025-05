ECCO LA FLOP 5 DEGLI ATTACCANTI DELLA STORIA DELL’INTER | Se ami i nerazzurri non puoi non ricordarti di loro

Di seguito, nell’articolo, ecco i peggiori cinque attaccanti dell’intera storia della squadra nerazzurra

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, è stata sicuramente positiva. La squadra nerazzurra, infatti, nonostante la sconfitta in Supercoppa Italiana ed in Coppa Italia contro il Milan, è ancora in corsa sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda la Champions League.

In Serie A, i nerazzurri, sono a meno un punto di distacco dal Napoli di Antonio Conte e Romelu Lukaku. Ma la condizione fisica e il calendario migliore, fanno pensare ad una squadra azzurra lanciatissima verso la vittoria finale. In Champions League, gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti ad accedere alla finale.

Contro ci sarà una squadra proibitiva come il Paris Saint-Germain che, probabilmente, in questo momento, è il meglio che si possa trovare, nel complesso, in tutta Europa.

Intanto, di seguito, ecco la classifica dei cinque peggiori attaccanti della storia nerazzurra. Ogni tifoso interista si ricorderà sicuramente di ognuno di loro.

Inter, ecco la flop 5 degli attaccanti della storia nerazzurra

L’Inter, nel corso della sua storia, ha avuto tantissimi campioni, ma anche giocatori che non hanno minimamente lasciato il segno. Per quanto riguarda l’attacco, ecco la flop 5 degli attaccanti della storia nerazzurra. Al quinto posto troviamo il greco, Lampros Choutos che con Mancini ha giocato in maniera veramente risicata.

In quarta posizione troviamo Tommaso Rocchi, arrivato a fine carriera in maglia nerazzurra, in un’Inter ben lontana da quella attuale. Al terzo posto, Joaquin Correa che per i soldi spesi non è mai riuscito a fare bene all’Inter. Al secondo posto, Ishak Belfodil, arrivato in nerazzurro come nuovo Benzema, ha fatto l’opposto. Infine, al primo posto, Gabigol. Presentazione da fuoriclasse, prestazioni molto meno.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, per quanto riguarda il mercato estivo, dovrà fare veramente tantissimo per rinforzare la rosa e porre rimedio agli errori della dirigenza della scorsa estate. Infatti, non sono arrivati giocatori in grado di far fare il salto di qualità alla squadra.

Sicuramente, servirà un difensore centrale giovane, forte e capace di essere titolare. Poi, una mezz’ala di qualità ed anche un vice-Calhanoglu che sia affidabile. In avanti, due attaccanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti in rosa.