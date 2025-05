Non ci hai aiutato, vattene dalla Juve | Tudor fatto fuori così: subito il NUOVO ALLENATORE

Igor Tudor potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione: la società ha già in mente il nuovo tecnico

La stagione della Juventus non è stata secondo le aspettative della vigilia. La società bianconera, dopo il triennio di Massimiliano Allegri, che vinto la Coppa Italia nell’ultima stagione, ha affidato il progetto tecnico a Thiago Motta che la stagione precedente era stato autore del miracolo Bologna in Champions League.

Ma le cose, con l’ex centrocampista della Nazionale, non sono andate come sperato. Troppi risultati discontinui, un’uscita precoce dalla Champions League così come un’eliminazione bruciante contro l’Empoli dalla Coppa Italia. Oltre a questo, il rapporto con molti giocatori non è stato dei migliori.

Al suo posto è arrivato Igor Tudor con cui le cose stanno andando un po’ meglio e la squadra è in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions League.

Intanto, le sorti dell’allenatore croato potrebbero essere già decise. Infatti, la società ha in mente di cambiare nuovamente guida. E c’è già il nome del nuovo allenatore.

Juventus, addio a Tudor? La società ha in mente il nuovo tecnico

La Juventus potrebbe dire addio ad Igor Tudor a fine stagione. L’allenatore croato sta facendo del suo meglio per portare la squadra a qualificarsi ad una vitale Champions League, ma la società sta già pensando ad altro.

Infatti, dopo il Mondiale per Club, potrebbe esserci l’addio. Al suo posto, Cristiano Giuntoli, starebbe pensando ad un ritorno di Antonio Conte che non ha mai nascosto di voler ritornare nella squadra di cui è stato capitano e per cui i rumours si stanno facendo sempre più fitti.

Juventus, ecco tutti gli obiettivi di mercato per l’estate

La Juventus, intanto, sta iniziando a valutare i profili per far crescere la squadra in vista della prossima stagione. Il giocatore su cui i bianconeri vogliono puntare maggiormente è sicuramente Sandro Tonali, che darebbe molta forza al centrocampo juventino.

In attacco, invece, piacciono molto sia Victor Osimhen che Hojlund del Manchester United. Poi, ovviamente, bisognerà capire se questi profili basteranno per raggiungere il livello delle squadre che stanno ai vertici. Intanto, i bianconeri, lavorano sotto traccia.