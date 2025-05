ZIRKZEE TORNA IN SERIE A, il Manchester United lo regala al TOP CLUB | Affare fatto per la prossima stagione

Joshua Zirkzee potrebbe ritornare di nuovo in Serie A e potrebbe farlo da protagonista in una big

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato a programmare il futuro per costruire la propria rosa in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, stanno facendo le loro valutazioni per quanto riguarda tutti quei profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico della propria squadra.

L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio agli errori commessi la scorsa estate dalla propria dirigenza e iniziare un’opera di ricambio generazionale. La proprietà di Oaktree, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa. La Juventus, dal canto suo, sogna Antonio Conte ed ha intenzione di rinforzare la squadra per avvicinarsi e superare le prime della classe.

Il Napoli sta cercando elementi che possano migliorare ulteriormente la squadra attuale che è già forte e vicina a vincere il quarto scudetto della sua storia, mentre il Milan punterà su elementi giovani e forti pronti ad essere valorizzati.

Intanto, in Serie A, potrebbe esserci una sorpresa. Infatti, l’ex attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, potrebbe ritornare in Italia da protagonista in una big del nostro campionato.

Serie A, torna Zirkzee? Una big ci pensa seriamente

Joshua Zirkzee potrebbe ritornare nuovamente in Serie A. Dopo il trasferimento per 40 milioni al Manchester United, le cose non sono andate come sperato e il giocatore ha intenzione di lasciare la Premier per tornare dove è stato grande.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’Inter starebbe pensando a lui come opzione per l’attacco. I nerazzurri vorrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto al Manchester United, che possa diventare obbligo in determinate condizioni. Una suggestione che presto potrebbe entrare nel vivo.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri, dunque, dovranno fare davvero tantissimo sul mercato estivo dopo che la scorsa estate la dirigenza non ha permesso di fare il salto di qualità alla squadra con l’arrivo di giocatori che hanno deluso quasi in toto.

Servirà sicuramente un difensore centrale giovane, forte e capace di essere già titolare. Poi, una mezz’ala di qualità e un vice-Calhanoglu affidabile. In attacco, gli innesti dovranno essere due con elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle attuali.