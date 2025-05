Ci hai aiutato tantissimo, ma in squadra non c’è più spazio per te | ULTIM’ORA INTER: cacciato dalla Pinetina

L’Inter, per l’estate, ha deciso di non puntare più su un suo giocatore: le strade si separeranno definitivamente

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato estivo per regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia in campionato che in Champions League. La dirigenza, infatti, deve porre rimedio ai tanti e gravi errori di questa stagione che hanno portato a perdere lo scudetto.

Ma, per farlo, in viale della Liberazione, dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che rappresenta, ad oggi, il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta, Ausilio e Baccin, che però devono necessariamente riuscire in questo compito per permettere all’allenatore di lavorare nella maniera migliore possibile.

Intanto, un giocatore che è da tempo in maglia nerazzurra, potrebbe salutare definitivamente il club. La società ha deciso di non puntare più su di lui per la prossima stagione.

Inter, addio al giocatore: la società ha deciso di non puntare su di lui

L’Inter ha preso la sua decisione definitiva: Joaquin Correa non farà parte del gruppo squadra nella prossima stagione. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto a fine stagione, ma il suo futuro sarà lontano da Appiano Gentile.

Una scelta dettata dal fatto che, nonostante l’impegno in campo, le prestazioni non sono state all’altezza. In inverno, su di lui, c’era stato l’interesse del Panathinaikos che, adesso, a parametro zero potrebbe nuovamente ritornare alla carica.

Inter, tantissime cose da fare sul mercato estivo

L’Inter, per quanto riguarda le entrate, dovrà fare davvero tantissimo per rimediare agli errori commessi la scorsa estate. Sicuramente dovrà arrivare un difensore centrale giovane, forte e capace di fare già il titolare.

Poi, in mezzo, servirà una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu che possa essere affidabile. In attacco, gli ingressi dovranno essere due e che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti nell’attuale rosa nerazzurra. Nelle prossime settimane si capirà certamente di più su tutti i fronti.