SVILAR NUOVO PORTIERE DEL MILAN: addio Roma, è arrivato il momento di fare il salto | Accordo TOTALE tra le società

Il portiere della Roma, Sime Svilar, potrebbe lasciare la squadra giallorossa e trasferirsi al Milan

La stagione della Roma può essere considerata dalla doppia faccia. Ad inizio stagione, il progetto tecnico era stato affidato a Daniele De Rossi. Ma i risultati poco continui e il rapporto non idilliaco con la società a causa di un mercato non soddisfacente, hanno portato alla decisione del suo esonero.

Al suo posto, è arrivato il tecnico croato, Ivan Juric. Con l’ex Torino la situazione è andata addirittura peggio, visto che la squadra si era ritrovata a due punti dalla zona retrocessione. Il mancato legame con il gruppo e con tutto l’ambiente giallorosso, ha portato la società ad un nuovo esonero.

Così, è arrivato il turno – in maniera del tutto clamorosa – di Claudio Ranieri che è riuscito a portare la squadra a lottare per arrivare in Champions League nella prossima stagione.

Intanto, arriva la notizia che scuote l’intero ambiente giallorosso e che riguarda il miglior giocatore dell’attuale rosa, Smile Svilar. Il portiere, infatti, potrebbe lasciare la Capitale per andare a giocare al Milan.

Roma, addio a Svilar? Il Milan pressa per averlo

La Roma potrebbe dire addio al suo portiere, Mile Svilar. Infatti, la società giallorossa, sta trattando il rinnovo, ma non è arrivata la fumata bianca e stanno iniziando a spuntare nubi all’orizzonte.

Della situazione vorrebbe approfittarne il Milan che, dalla sua, potrebbe dire addio a Maignan in caso di mancato arrivo in Champions League. Per questo, il portiere giallorosso rappresenterebbe una grande alternativa nel caso di un addio con il francese. La seconda opzione è quella che porta all’atalantino Carnesecchi.

Roma, tutti gli obiettivi di mercato per la prossima stagione

La Roma, intanto, ha intenzione di rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. I giallorossi, hanno un sogno nel cassetto che coltivano da tempo che è Davide Frattesi.

Ma occhio anche a quanto potrebbe succedere nel reparto avanzato, visto che ci sono due giocatori in lizza come Lorenzo Lucca dell’Udinese e Giacomo Raspadori del Napoli. Nelle prossime settimane, dopo la scelta del nuovo tecnico, si potrà capire di più anche sul fronte entrate.