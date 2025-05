PAGANO LA CLAUSOLA DI KEAN | 52 milioni per la Fiorentina: va via per giocare la Champions

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina in estate: l’attaccante vorrebbe giocare in Champions League

Tantissime squadre di Serie A si stanno già muovendo per programmare la prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, vogliono valutare i migliori profili che possano essere adatti al progetto tecnico-tattico dei propri allenatori. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e gravi errori della dirigenza nella scorsa estate e iniziare l’opera di ricambio generazionale.

Come ordinato dalla proprietà di Oaktree, i nerazzurri dovranno abbassare l’età media della propria rosa. La Juventus, dal canto suo, sogna Conte e vuole avvicinarsi quanto più possibile alle prime della classe. Il Napoli, ha intenzione di rinforzare ulteriormente una squadra che sta per vincere lo scudetto per competere anche in Champions League.

Il Milan, invece, punterà ancora su elementi giovani, forti e che siano capaci di essere titolari in rossonero e creare valore per provare a migliorare l’ultima stagione disastrosa.

Intanto, uno dei protagonisti del mercato sarà sicuramente Moise Kean. Il centravanti della Nazionale e della Fiorentina è cercato da una big ed ha intenzione di giocare la Champions League.

Kean, addio alla Fiorentina? Lui vuole la Champions League

Moise Kean potrebbe dire addio alla Fiorentina in estate. Il centravanti Viola, infatti, dopo una stagione clamorosa giocata al Franchi, è cercato da tantissime squadre ed è pronto a valutare le offerte. Su di lui, nello specifico, c’è una squadra che dovrebbe giocare la Champions League.

Si tratta del Newcastle, a cui non mancano le risorse economiche per pagare la clausola da 52 milioni di euro sul contratto del giocatore e che sarebbe pronta a sedersi attorno ad un tavolo per trovare l’accordo. Intanto, Pradè, ha già in mente il sostituto.

Fiorentina, chi dopo Kean? C’è già il sostituto

La Fiorentina, intanto, si è già mossa per trovare il sostituto di Kean la prossima estate. E, a tal proposito, c’è un profilo su tutti che piace in maniera particolare. Si tratta dell’attaccante del Lecce, Krstovic.

Il giocatore è valutato da Corvino circa 25 milioni di euro e potrebbe essere il futuro centravanti della squadra Viola per la prossima stagione. Non resta che attendere le prossime settimane.