TEGOLA CRISTIANO RONALDO: questa proprio non ci voleva | Come rovinare una carriera da un giorno all’altro

E’ un momento no per Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr. Il portoghese, infatti, ha un record negativo

Cristiano Ronaldo è uno dei migliori giocatori della storia del calcio, su questo non c’è alcun dubbio. Con i suoi tantissimi gol, il fuoriclasse portoghese, ha stabilito record su record e ha vinto trofei sia a livello individuale che di squadra, potendosi attestare sicuramente come il miglior bomber di sempre.

Ovunque sia andato, ha sempre lasciato la sua impronta. A partire dallo Sporting Lisbona, squadra che lo ha lanciato al grande calcio, fino al Manchester United, che lo ha cresciuto e reso un fuoriclasse, per passare dal Real Madrid, che lo ha reso il ‘cannibale’ che oggi tutti conosciamo, alla Juventus, che lo ha fatto mettere alla prova con il nostro calcio, fino al Al-Nassr.

E proprio all’Al-Nassr le cose, almeno fino a questo momento, non stanno andando come CR7 si aspettava quando ha firmato il suo contratto due anni fa.

Infatti, per Cristiano Ronaldo è arrivata la notizia del record negativo. Una vera macchia in una carriera che è stata straordinaria e che può ancora dare tantissimo.

Cristiano Ronaldo, arriva la notizia del ‘record’ negativo

Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento no con la maglia dell’Al-Nassr. L’ex Real Madrid, infatti, è stato eliminato dalla Champions League asiatica qualche giorno fa ed anche in campionato non è riuscito a lottare per il titolo.

In questa sua esperienza araba, è ancora a bocca asciutta quanto a trofei. Una situazione inaspettata, visto la squadra a disposizione, ma soprattutto una situazione a cui il portoghese non era mai stato abituato a vivere.

Al-Nassr, rinnovo in bilico per Cristiano Ronaldo

L‘Al-Nassr, intanto, ha proposto un rinnovo biennale a Cristiano Ronaldo per farlo rimanere nella sua squadra. La società araba punta fortemente sul numero 7 per antonomasia e ha intenzione di continuare con lui, ma il giocatore nicchia ed ha intenzione di rifletterci attentamente. Questo ha portato ad un rallentamento delle trattative.

Nelle ultime ore, infatti, lo Sporting Lisbona starebbe pensando al clamoroso ritorno in Portogallo. E questo stuzzica anche CR7 che potrebbe finire la carriera dove tutto è iniziato, sempre rincorrendo il record di 1000 gol.